В 2018 году в Новороссийске завершится строительство школы на 1100 мест

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Развитие территории обсудили в ходе внеочередного заседания городской Думы VI созыва муниципалитета. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края.

По словам Вениамина Кондратьева, строительство школ и детских садов сегодня является одной из приоритетных задач власти, и край активно поддерживает подобные проекты.

– В этом году в Новороссийске завершится строительство школы на 1100 мест, по инициативе Президента РФ начнется строительство детского сада на 280 мест, а в марте уже начнутся занятия в новой пристройке на 400 мест в школе № 23, – уточнил глава региона.

Так, сметная стоимость работ по школе на 1100 мест составляет 640,9 млн рублей. В здании предусмотрены 44 классные комнаты, обеспеченные интерактивными досками. В проекте также запланировано строительство отдельного пищеблока, конференц-зала, двух спортзалов, актового зала на 600 мест, библиотеки с читальным залом, класса домоводства и мастерских. Обеденный зал столовой одновременно вместит 370 учащихся.

На территории школы будет предусмотрено и спортивное ядро с беговой дорожкой, включающее в себя легкоатлетическое ядро, поле для футбола, волейбольную, баскетбольную площадки, гимнастический городок, детскую игровую площадку для начальной школы, зону прыжков в длину с ямой для песка, зону для метания ядра и дисков.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края