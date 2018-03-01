Раритеты Президентской библиотеки показывают вклад династии Романовых в развитие России

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3 марта 2018 года исполняется 405 лет династии Романовых. В этот день в 1613 году в Москве Земский собор избрал на престол шестнадцатилетнего Михаила Фёдоровича Романова, принадлежавшего к древнему боярскому роду. Провозглашение нового царя не только подвело итог Смуте, тяжёлому внутри- и внешнеполитическому кризису, терзавшему Россию в начале XVII века, но и положило начало новой династии. Все четыре века правления Романовых подробно представлены в масштабной коллекции Президентской библиотеки «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», включающей сегодня более 1000 единиц хранения.

О преодолении Смуты и о личности первого царя Дома Романовых Михаила Фёдоровича на портале Президентской библиотеки рассказывает подборка оцифрованных книг и документов: «Великая смута земли русской» О. Волькенштейн (1917), «Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие» В. Берха (1832), «Книга об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Фёдоровича» (1856), «Избрание Михаила Феодоровича Романова на царство» Д. Цветаева (1913) и др. Как пишет А. Бельковский в исследовании «Первый царь из дома Романовых. Михаил Феодорович» (1913), «нет возможности кратко изобразить те бедствия, которые выпали на долю русского народа в смутную годину… <…> Юн был Михаил, когда „всех чинов люди“ провозгласили его царём… Новоизбранный царь своей нравственной чистотой и незапятнанностью в грехах смуты привлекал к себе общую любовь. Воля тогдашних русских людей могла подчиниться только такому мужу, который по своим нравственным достоинствам подходил под общее покаянное настроение».

В 1721 году Пётр Алексеевич Романов принял титул императора. Из царской династии Романовы превратились в династию императорскую.

«Такого царя, как был Пётр Великий, не найти в летописях целого света. Никто не сравнится с ним ни дальновидностью предприятий, ни обширностью ума», – отмечено в книге П. Петрова «Пётр Великий: очерк жизни первого императора Всероссийского» (1872). Как изложено в книге С. Гречушкина «В Петербурге при Петре Великом»: «Начало XVIII века застало Россию в разгаре преобразовательной деятельности Петра Великого. Молодой царь уже побывал в Европе, насмотрелся на тамошние порядки, личным наблюдением и сравнением оценил преимущества европейских знаний… и возвратился с твёрдым намерением приступить к пересозданию отечества по западноевропейскому образцу». Именно тогда появилась мысль о свободном доступе к морю, строительстве флота и создании новой столицы России на балтийском побережье.

Судьбоносные перемены в жизни России были связаны в дальнейшем с воцарением в 1744 году Екатерины II. Будучи немкой, «она изучала русский язык, знакомилась с обычаями и нравами русского народа, вникала в его нужды и потребности», – свидетельствуют издания «Императрица Екатерина II Великая» (1891), «Екатерина II. Её жизнь и сочинения» (1905) и др. Она продолжила реформы, начатые Петром Великим. При ней были основаны новые города, казна увеличилась в четыре раза, стремительно развивались промышленность и сельское хозяйство. Возросшая мощь армии и флота позволяла успешно проводить имперскую внешнюю политику присоединения новых земель: Крыма, Причерноморья, Прикубанья…

Одним из раритетных изданий, представленных в коллекции и раскрывающих личность императора Александра Павловича, является книга «Император Александр I», написанная великим князем Николаем Михайловичем – внуком Николая I, автором многих исторических трудов, посвящённых эпохе Александра I и наполеоновских войн. Издание представляет «опыт исторического исследования характера и деятельности Александра Павловича не только как государя и повелителя земли русской, но и как человека». Великий князь был уверен, что именно период Отечественной войны раскрыл управленческий талант российского императора.

К трёхсотлетию Дома Романовых П. Андрианов в книге «Три века под скипетром царствующего дома Романовых» (1913) писал: «Как крепкая скала среди бушующих волн океана, красуется наша держава между волнующимися племенами рода человеческого, несокрушимая, непобедимая. Не в один день стало Русское Царство великим и сильным, не в один год вырос и окреп русский народ-богатырь. Целыми веками создавалось огромное государство, долгими веками накапливались его могущество и слава».

…В ходе Февральской революции 1917 года Россия была объявлена республикой. Николай II и его брат, великий князь Михаил Александрович, отреклись от престола. В 1918–1919 годах в Екатеринбурге, Алапаевске, Перми, Петербурге были убиты семнадцать членов императорской фамилии; вместе со всей семьёй был расстрелян Николай II. Остальные Романовы оказались в эмиграции. Трагической судьбе Романовых после Февральской революции 1917 года посвящён один из разделов коллекции, размещённой на портале Президентской библиотеки. О памятных местах, монументах и произведениях литературы и искусства, связанных с императорской фамилией, рассказывает раздел коллекции «Память о Романовых».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки