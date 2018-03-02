Более 40 тысяч участников по всей стране присоединились к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

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Более 40 тысяч родителей из всех регионов России приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Акция прошла во второй раз. В этом году в ней приняли участие более 40 тысяч родителей школьников, общественных деятелей и представителей средств массовой информации из всех регионов России.

Цель акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ и заданиями, чтобы они могли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу госэкзаменов.

Акция стартовала 19 февраля в Симферополе, где заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксёнов первыми написали экзаменационную работу вместе с родителями школьников полуострова. В проекте также приняли также участие региональные министры.

20 февраля к акции присоединились более 60 регионов России, остальные подключились к «Единому дню сдачи ЕГЭ родителями» в течение месяца. В Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Брянской, Нижегородской, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской, Новосибирской областях, Ямало-Ненецком автономной округе, Ставропольском крае пункты проведения экзаменов для родителей открылись в каждом муниципалитете.

Активно сдавали ЕГЭ и губернаторы. «Единый госэкзамен для меня всегда был некой интригой: когда я учился в школе, его еще не сдавали. Мои дети пока маленькие, поэтому мы с семьей этого пока не проходили. Благодаря участию в акции я увидел, что ЕГЭ позволяет оценить способности ребёнка: нужно не только правильно ответить на вопросы, но и проанализировать текст», – поделился впечатлениями и.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

«Детям я бы посоветовал научиться распределять свое время, не волноваться и научиться максимально быстро мыслить», – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Волнение, безусловно, было. Мне интересно, что предстоит пережить моему сыну. После участия в репетиционном экзамене стало спокойнее. Вижу, что ничего страшного в ЕГЭ нет», – поделился впечатлениями папа выпускника школы № 22 города Южно-Сахалинска Юрий Марусов.

Участие в акции приняли актеры, журналисты, уполномоченные по правам ребенка, в том числе, Рязанской, Калининградской, Вологодской областей, Чувашской Республики.

Пришли на экзамен и жители Архангельской области – многократные чемпионы России и мира Александра Иванова (джиу-джитсу) и Игорь Гапанович (хоккей с мячом).

«Как и перед любым матчем ощущаешь определённое волнение. Это естественное состояние, оно всегда присутствует. Но, прочитав задания, успокаиваешься и концентрируешься на ответе», – рассказал Игорь Гапанович после сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Александра Иванова ЕГЭ уже сдавала, поэтому смогла оценить, какие перемены произошли в итоговой аттестации: «Я вижу, что задания изменились, тестов нет, бланки стали другие и, конечно, более серьезным стал контроль со стороны организаторов».

В Санкт-Петербурге проверить свои знания решила Светлана Друговейко-Должанская – преподаватель филологического факультета СПбГУ, член Совета по русскому языку при Президенте России и Орфографической комиссии Российской академии наук.

Обладатель приза «Бриллиантовая сова» игры «Что? Где? Когда?» и шестикратный призер «Хрустальной совы», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после написания работы резюмировал: «Боишься того, с чем ты не знаком. Чтобы не бояться экзаменов, надо их почаще сдавать. По моему опыту, выпускники волнуются гораздо меньше, чем их родители. Если ты в школе всё время хорошо учился – тогда с волнением справишься».

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» уже стала традиционной. Поэтому все те, кто пропустил «взрослый ЕГЭ» в этом году, смогут наверстать упущенное в следующем.

Источник: Рособрнадзор