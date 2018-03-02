Более 40 тысяч участников по всей стране присоединились к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Более 40 тысяч родителей из всех регионов России приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Акция прошла во второй раз. В этом году в ней приняли участие более 40 тысяч родителей школьников, общественных деятелей и представителей средств массовой информации из всех регионов России.
Цель акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ и заданиями, чтобы они могли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу госэкзаменов.
Акция стартовала 19 февраля в Симферополе, где заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксёнов первыми написали экзаменационную работу вместе с родителями школьников полуострова. В проекте также приняли также участие региональные министры.
20 февраля к акции присоединились более 60 регионов России, остальные подключились к «Единому дню сдачи ЕГЭ родителями» в течение месяца. В Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Брянской, Нижегородской, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской, Новосибирской областях, Ямало-Ненецком автономной округе, Ставропольском крае пункты проведения экзаменов для родителей открылись в каждом муниципалитете.
Активно сдавали ЕГЭ и губернаторы. «Единый госэкзамен для меня всегда был некой интригой: когда я учился в школе, его еще не сдавали. Мои дети пока маленькие, поэтому мы с семьей этого пока не проходили. Благодаря участию в акции я увидел, что ЕГЭ позволяет оценить способности ребёнка: нужно не только правильно ответить на вопросы, но и проанализировать текст», – поделился впечатлениями и.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
«Детям я бы посоветовал научиться распределять свое время, не волноваться и научиться максимально быстро мыслить», – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
«Волнение, безусловно, было. Мне интересно, что предстоит пережить моему сыну. После участия в репетиционном экзамене стало спокойнее. Вижу, что ничего страшного в ЕГЭ нет», – поделился впечатлениями папа выпускника школы № 22 города Южно-Сахалинска Юрий Марусов.
Участие в акции приняли актеры, журналисты, уполномоченные по правам ребенка, в том числе, Рязанской, Калининградской, Вологодской областей, Чувашской Республики.
Пришли на экзамен и жители Архангельской области – многократные чемпионы России и мира Александра Иванова (джиу-джитсу) и Игорь Гапанович (хоккей с мячом).
«Как и перед любым матчем ощущаешь определённое волнение. Это естественное состояние, оно всегда присутствует. Но, прочитав задания, успокаиваешься и концентрируешься на ответе», – рассказал Игорь Гапанович после сдачи ЕГЭ по русскому языку.
Александра Иванова ЕГЭ уже сдавала, поэтому смогла оценить, какие перемены произошли в итоговой аттестации: «Я вижу, что задания изменились, тестов нет, бланки стали другие и, конечно, более серьезным стал контроль со стороны организаторов».
В Санкт-Петербурге проверить свои знания решила Светлана Друговейко-Должанская – преподаватель филологического факультета СПбГУ, член Совета по русскому языку при Президенте России и Орфографической комиссии Российской академии наук.
Обладатель приза «Бриллиантовая сова» игры «Что? Где? Когда?» и шестикратный призер «Хрустальной совы», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после написания работы резюмировал: «Боишься того, с чем ты не знаком. Чтобы не бояться экзаменов, надо их почаще сдавать. По моему опыту, выпускники волнуются гораздо меньше, чем их родители. Если ты в школе всё время хорошо учился – тогда с волнением справишься».
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» уже стала традиционной. Поэтому все те, кто пропустил «взрослый ЕГЭ» в этом году, смогут наверстать упущенное в следующем.
Источник: Рособрнадзор
Категория: Новости / Образование