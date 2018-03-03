В Государственном морском университете состоялась деловая игра на тему «Выборы Президента студенческой Думы»

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В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова на базе кафедры «Теории и истории государства и права» ИМТМЭиП состоялась деловая игра на тему «Выборы Президента студенческой Думы». Данная игра была проведена в преддверии выборов Президента России 18 марта 2018г. Политические платформы на выборы представили курсанты 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» кандидаты Авакимян Гурген Вааганович - «За комфортную окружающую среду молодежи»; кандидат Лихогляд Андрей Викторович- «За толерантность» и курсант 3 курса направления «Государственного и муниципального управления» кандидат Науменко Николай Григорьевич

В ходе игры у курсантов были сформированы многие умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего, умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение.

Ребята познали основы риторики и журналистики, познакомились с азами политтехнологий и научились организовывать пиар-кампанию. В ходе подготовки и проведения выборов в полной мере раскрылся их творческий потенциал. Важным условием успешности игры явилось то, что она была проведена в тесном сотрудничестве с представителями администрации города Новороссийска и избирательных комиссий. В качастве эксертов присутствовали на деловой игре Калинина Светлана Владимировна – зам.главы МО г.Новороссийск, Митина Татьяна Борисовна – член Общественной палаты МО г.Новороссийска, Воронина Татьяна Васильевна – глава администрации Южного внутригородского района г.Новороссийска, Титов Александр Борисович – председатель избирательной комиссии МО г. Новороссийск, Сергеева Людмила Леонидовна – председатель ТИК Южная г. Новороссийск, Твердохлебова Сусанна Рефатовна – председатель ТИК Центральная, Патай Мери Мисаиловна – председатель ТИК Пригородная г. Новороссийск.

В работе круглого стола приняли участие учащиеся старших классов города Новороссийска. Организаторы к.ю.н. Зливко Алла Павловна и к.ф.н. Швец Ольга Валерьевна убеждены, что учебно-деловая игра является эффективным методом обучения курсантов избирательному процессу и избирательному праву, носит обучающий характер, призвана способствовать росту правовой культуры в осуществлении политических прав. Эта игра способствует повышению уровня правового образования и воспитанию гражданственности, выработке активной жизненной позиции

По окончанию деловой игры были сделаны совместные фотографии всех участвующих в деловой игре.

Эксперты дали высокую оценку данного мероприятия.