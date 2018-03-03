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Информация для абитуриентов

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России предоставляет возможность абитуриентам поступить на очную форму обучения по «прямому набору». Данный порядок значительно упрощает процедуру оформления и предоставления необходимых для поступления документов непосредственно в университет в электронном виде.

 Телефоны для справок:

 - секретарь приемной комиссии: 8 (861) 258-24-64

 - отдел по работе с личным составом филиала: 8 (8617) 606-957

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Образование

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