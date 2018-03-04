В Краснодарском доме ребёнка выявлены некачественные крупы

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Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведена плановая проверка государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1».

Специалисты Управления проверяли соблюдение обязательных требований при осуществлении закупок крупы для государственных нужд.

В ходе проверки было установлено, что учреждением были закуплены и использовались для питания детей крупа ячменная ячневая № 3, не соответствующая требованиям ГОСТ по содержанию мучки и характеристике номера, и крупа пшеничная Полтавская № 3, выработанная из мягкой пшеницы, вместо положенной по ГОСТ твёрдой, и, как следствие, нестандартная по цвету и характеристике номера.

Это не означает, что данные крупы опасны для жизни и здоровья, но означает, что закупленные на государственные средства для государственных нужд крупы оказались низкого качества, не соответствующими ни требованиям стандартов, ни прописанным в контракте на поставку крупы условиям. В таком случае законом определено, что такие пищевые продукты должны быть изъяты из оборота, что и было предписано государственному учреждению.

За нарушение обязательных требований законодательства РФ в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки юридическое и ответственное должностное лицо учреждения, допустившее нахождение в обороте некачественной крупы, привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ.