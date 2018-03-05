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Президент России предложил запустить проект ранней профориентации школьников

Президент Владимир Путин предложил запустить новый проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Об этом глава государства заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию. Проект стартует с нового учебного года, в 2018 году на него будет выделен 1 млрд. рублей. Ранняя профориентация – попытка дать ребятам оценить возможности будущей профессии, освоить ее азы и основы, рассказал в эфире радио Sputnik проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов.

«То, что президент сказал о ранней профориентации в школе – очень хорошо. Насколько школьники потом поменяют свое представление о том, какая у них будет профессия – другой вопрос. Экономика меняется очень быстро, и возникают профессии, которых раньше не было. Ребята должны проходить обучение в течение всей жизни, наиболее успешные меняют место работы и карьеру несколько раз. В старших классах вузы отвечают за профориентацию. РАНХиГС – головной вуз по управлению в стране. Нам важно выявить ребят с коммуникативной хваткой, которые любят людей, любят решать организационные вопросы, которым нравится организационно-управленческая работа. Важно обратить внимание, что прямая человеческая социализация часто более важна, чем сплошные пятерки в выпускном аттестате. Такие моменты школьникам надо говорить. При академии создан лицей, мы отбираем ребят, которые настроены на нашу профориентацию. Будет правильно, если это пойдет в средние школы напрямую. Одна из ключевых бед наших школьников, а потом и студентов связана с нашей деловой культурой, нашими мантрами. У нас считается, что хорошие родители те, кто доведет детей до пенсии, поэтому классные, умные ребята абсолютно инфантильны, они не представляют, что хотят от этой жизни, какие у них склонности, как что-то реализовать в рамках профессии. Мы готовим умных мечтателей, а надо готовить практиков с деловой хваткой. Ранняя профориентация – попытка дать ребятам пощупать руками или оценить интеллектуально возможность той или иной будущей профессии, освоить ее азы и основы. Это в любом случае выигрыш», – считает эксперт.

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Категория: Новости / Образование

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