10 лет обязательного ЕГЭ: экзамен принят?

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ЕГЭ по-прежнему воспринимается населением не как комплекс экзаменационных заданий, а как тест. В то же время экзамен не считается «несдаваемым» - каждый второй, согласный пройти его задания, рассчитывает на оценки «хорошо» и «отлично».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, как россияне воспринимают единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Спустя 10 лет после введения обязательного ЕГЭ, о нем знает абсолютное большинство россиян (94%). Из них менее половины (44%) сталкивались с ЕГЭ на личном опыте (проходили аттестацию дети, родственники или лично), остальные (50%) черпали информацию из СМИ. Уровень информированности о ЕГЭ за 10 лет вырос на 15 п.п.

Россияне в целом слабо осведомлены об изменениях, произошедших в последние годы в содержании ЕГЭ, в частности о том, что из ЕГЭ практически по всем предметам исключены задания с выбором одного ответа (так называемая «тестовая часть»). Хорошо об этом известно только 10%, еще 35% - слышали в общих чертах, тогда как 55% - узнали впервые в ходе опроса.

Исключение тестовой части не оказало существенного влияния на восприятие объективности ЕГЭ в глазах населения. 28% полагают, что это повысило объективность оценки, 27% - не оказало никакого влияния на качество процедуры оценки знаний, 17% видят в этом негативные последствия, 28% затруднились ответить. Мнение о повышении качества оценки знаний высказывали преимущественно учителя (50%) и молодежь, сдававшая ЕГЭ (45%).

Роль ЕГЭ как экзамена, облегчившего для большинства выпускников поступление в вуз, отмечают 43% респондентов. Порядка четверти опрошенных (27%) считают, что поступать стало сложнее, еще 18% - что ЕГЭ никак не повлиял на доступность поступления.

В целом поступление в вузы на основе результатов ЕГЭ воспринимается гражданами неоднозначно: «за» - 40%, «против» – 36%. При этом число сторонников поступления ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за 10 лет.

Более трети россиян (39%) в последние годы не слышали о мошенничестве при сдаче ЕГЭ, 44% - только как о единичных случаях. Лишь 15% запомнилась информация о массовых случаях фальсификаций. Большинство молодых людей, сдававших ЕГЭ (60%), считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушения.

Среди тех участников опроса, которым не доводилось сдавать ЕГЭ, 25% хотели бы испытать этот опыт лично. Для проверки своих сил в первую очередь выбрали бы русский язык (25%), математику (19%) и историю (11%).

При этом россияне не боятся ЕГЭ и не воспринимают его как экзамен, который «невозможно сдать». Свыше половины (55%) уверены, что получили бы на экзамене высокую оценку: 7% - «отлично» и 48% - «хорошо».

Данные исследования комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ , кандидат психологических наук Константин Абрамов: «Замена вступительных экзаменов в вузы на единый государственный экзамен прошла достаточно болезненно для нашего общества даже при очевидности многих ее положительных сторон. Сказалось и недоверие россиян к любым реформам (традиционное для россиян после шоковых реформ начала 90-х годов прошлого века), отсюда излишняя политизация и неидеальное ее внедрение. Нужно отдать должное руководителям и сотрудникам, отвечающим за развитием этой системы, – она серьезно изменилась и изменяется, хотя в общественном мнении «мифы» о ЕГЭ еще достаточно распространены».

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу АНО «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи» с 9 по 11 февраля 2018 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

В 2008 – 2015 гг. были проведены квартирные опросы, в 2016 г. – комбинированный опрос - личные интервью по месту жительства респондента и телефонные интервью. Объем выборки составил 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки выборки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Источник: ВЦИОМ