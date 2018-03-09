Родители России дадут свой наказ будущему Президенту

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10 марта в Москве состоится Съезд родителей России, на котором родители дадут свои предложения будущему Президенту страны. Начало в 12:00 по адресу; ул. Б.Якиманка, д. 24, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Президент".

На Съезде будут обсуждаться вопросы поддержки семей, особенно многодетных, увеличения рождаемости, воспитания детей в духе патриотизма и нравственности, сохранения традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, защиты семей от ювенальных технологий и новых современных угроз, безопасность детей в интернете, проблемы образования.

К Съезду присоединились организации: «Многодетные Москвы, объединяйтесь», «Земский Собор», «Клуб многодетных отцов», «Спасем семью» и многие другие.