В ПЛЕХАНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС»

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5 марта в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялось награждение победителей конкурса для школьников «Мой первый бизнес», в рамках платформы «Россия - страна возможностей», которая создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности.

Конкурс проводился при непосредственной поддержке Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки Российской Федерации, Фонда содействия инновациям, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и Российского движения школьников.

Конкурс стартовал 14 октября 2017г. и собрал более 400 000 участников со всей России. В ноябре 2017г. 2 000 финалистов основного этапа Конкурса уже получили персональные сертификаты на участие в образовательных бизнес-лагерях, которые прошли в 28 городах России.

Первый этап Всероссийского конкурса «Мои? первыи? бизнес» проходил с 14 октября по 14 ноября 2017г. в интерактивном формате на специальном портале в Интернете www.kapitany.ru.?В рамках Конкурса были отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: «Интернет-инициативы», «Блоги и влоги учащеи?ся молоде?жи», «Инновации и инновационное предпринимательство», «Do it yourself» / «Сделаи? своими руками», «Music Production». Наставниками школьников стали их кумиры, говорящие с ними на одном языке - ведущие представители россии?скои? блог сферы: Мария Веи?, Николаи? Соболев, Клава Кока, Ян Топлес, Вилсаком, которые на мероприятии по подведению итогов первого этапа лично назвали победителеи?.

Более 400 000 участников, около 100 миллионов просмотров видеороликов, полмиллиона участников группы в социальной сети Вконтакте, 10 000 разыгранных призов и более двух тысяч призов, распределенных жюри конкурса - таковы результаты самого масштабного конкурса бизнес-идей среди молодежи.

По результатам данного этапа были отобраны 100 лучших участников, которые получили гранты на обучение на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ им Г.В. Плеханова.

В церемонии награждения принял участие помощник Президента РФ Андрей ФУРСЕНКО, в своей приветственной речи он обратил внимание собравшихся на то, что «возможность-это еще не результат, это то, в чем вы можете поучаствовать, это то место, то действие, которое может быть очень успешным, но не стоит забывать, что его может и не быть. Не стоит забывать, что за каждым экзаменом стоит возможность проявить силу, добиться чего-то нового! Ни в коем случае, не отдавайте эту возможность кому-то другому. Это ваше будущее, вам его создавать и реализовывать. Бизнес-это не только способ зарабатывания денег, это прежде всего вы сами, проявление ваших самых сильных и лучших качеств, это то, что будут думать о вас ваши близкие, а если получится-то и вся страна, а может быть и весь мир!»

Поздравил победителей конкурса ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор ГРИШИН, в своей приветственной речи он отметил, что «Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости хорошей предпринимательской атмосферы, развитии малого и среднего бизнеса. Страна будет богата только в том случае, если в ней будут не только государственные предприятия, но и те предприятия, которые будете создавать вы. Нужно понимать, что мало что-то изобрести. Все знают, что в России был изобретен телевизор, вертолет, но к сожалению, из-за отсутствия подготовленных предпринимателей все эти изобретения уехали за рубеж. Не просто предлагать изобретение, которое разовьет страну, необходимо этот продукт продвинуть, разработать и предложить технологии, быть сильными и волевыми, чтобы преодолеть все препятствия и произвести на свет то, что ждет страна. От вашей энергии и инициативы зависит богатство страны и благополучие ее жителей. Мы со своей стороны, как Университет, сделаем все возможное, чтобы вы были грамотными и получили все необходимые компетенции, которые помогут открыть вам самое успешное предприятие».