В Белореческой воспитательной колонии прошел урок мужества

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Председатель МО ООО ветеранской организации СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы в отставке Василий Иванович Чурбаков провел урок мужества для несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в Белореченской воспитательной колонии.

Подростки посмотрели документальный фильм «Им доверена память», рассказывающем о боевых действиях времен Великой Отечественной войны на Кубани и о поисковой работе, проводимой краевым Центром «Щит и Меч», возглавляемым сотрудником СИЗО-1 майором внутренней службы Алексеем Корецким.

После просмотра фильма несовершеннолетние осужденные поделились впечатлениями об увиденном, и попросили включить их после освобождения в состав поискового отряда.

Краснодарская краевая общественная организация «научно-поисковый православный Центр «Щит и меч» ведет отсчет истории своей деятельности с 1994 года. За этот промежуток времени удалось сделать многое, в том числе по сохранению памяти о погибших в годы войны бойцах Красной Армии и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В состав поискового объединения «Щит и Меч» входят ветераны и сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю, органов внутренних дел и силовых структур региона.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю