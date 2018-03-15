ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об экзамене по иностранному языку

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ЕГЭ по иностранному языку – это экзамен по выбору. Он необходим для поступления на специальности, связанные с иностранным языком, например: «Международные отношения», «Туризм», «Журналистика», «Культурология» и, конечно, перевод и преподавание иностранных языков. Минимальный балл ЕГЭ по иностранным языкам, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 22 балла.

ЕГЭ по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть включает в себя 40 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). В устной части экзамена 4 задания, на ответ экзаменуемому отводится 15 минут.

Экзамен проверяет, на каком уровне выпускник реально владеет иностранным языком. Письменная часть проверяет умения понимать звучащий текст (раздел «Аудирование»), письменный текст (раздел «Чтение»), создавать небольшие письменные тексты (раздел «Письмо»), навыки использования грамматических форм, словообразования и лексики в связном тексте (раздел «Грамматика и лексика», а также задания раздела «Письмо»).

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ по иностранному языку содержат разные виды заданий, но все они строятся на связных текстах, поэтому очень важно развивать навык чтения, умения понимать письменный текст. В разделе «Письмо» выпускнику предлагается два задания. Одно – написать личное письмо в ответ на письмо зарубежного друга по переписке. Другое – создать развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения, выразив свое мнение по предложенной проблеме. Это задание требует умения рассуждать, отстаивать свою точку зрения, убедительно аргументируя ее.

Содержание и структура КИМ ЕГЭ 2018 года не претерпели изменений по сравнению с 2017 годом. Уточнены критерии оценивания заданий с развернутым ответом в письменной части.

Приступая к выполнению заданий на экзамене, внимательно читайте инструкцию и четко следуйте ей. Выполняйте задания в том порядке, как они даны в КИМ – так вы будете двигаться от более простых заданий к более сложным и больше заданий выполните успешно. В каждом разделе задания расположены по принципу возрастающей сложности.

Если какой-то вопрос показался вам трудным, не застревайте на нем, переходите к следующему. Если у вас останется время, вы вернетесь к сложному вопросу, когда ответите на остальные. Так вы выполните больше заданий.

Не пугайтесь незнакомых слов – постарайтесь догадаться об их значении. Во многих заданиях эти слова неважны для их правильного выполнения, как, например, в аудировании и чтении с пониманием общего содержания или пониманием запрашиваемой информации.

Если вы уверены в своих силах и усиленно занимались иностранным языком, рекомендуем выполнять последовательно все задания. Если вы учились в школе по программе базового уровня (с 2-3 уроками иностранного языка в неделю) и при подготовке к ЕГЭ увидели, что вам явно не хватает времени и умений для выполнения задания 40, рекомендуем отказаться от его выполнения. Вы потеряете всего 14 баллов, но у вас будет дополнительно целый час на выполнение всех остальных заданий.

В устной части экзамена самое главное – справиться с волнением и сосредоточиться на выполнении заданий. В качестве подготовки записывайте свои устные ответы на цифровое устройство и прослушивайте их.

Традиционно, во всех языках (английском, немецком, французском, испанском) хуже всего выполняются задания по грамматике и лексике. При подготовке к экзамену рекомендуется выполнять больше заданий, которые строятся не на отдельных предложениях, а на связном тексте. Полезно также в тексте для чтения проанализировать использование грамматических форм, понять, почему автор выбрал именно эту форму, возможна ли здесь другая форма и как изменится при этом смысл текста.

В уже упоминавшемся задании 40, которое часто называют «сочинение» или «эссе», важно убедительно изложить собственное мнение, следуя предложенному плану, а не пересказывать текст из учебника на близкую тему.

В заданиях по письму не забывайте о логике изложения и о связности текста.

Участники экзамена часто путаются в ответах «неверно» и «в тексте не сказано», выполняя задание 2 по аудированию. Ответ «неверно» следует давать в том случае, если в тексте есть информация, которая прямо противоречит предложенному утверждению. Если же информация по данному вопросу отсутствует, то следует дать ответ «в тексте не сказано».

В задании 2 устной части от выпускника требуется просто задать пять прямых вопросов по указанным пунктам. Никакого вступления и заключения, никакого этикетного телефонного разговора при этом не требуется.

В заданиях 3 и 4 устной части требуются вступительные и заключительные фразы. Они могут быть достаточно простыми. Так, в задании 3, следуя инструкции, можно обратиться к другу: «Я хочу показать тебе свой фотоальбом. Посмотри на эту фотографию…». В задании 4 логично в первой (вступительной) фразе обозначить цель своего высказывания: «Я хочу сравнить две фотографии.» Заключение может быть лаконичным: «Это все, что я хотел сказать».

Досадно, когда участники экзамена делают ошибки по невнимательности: записывают ответ в бланке ответов не на то место или выбирают для описания фотографию №1 в задании 3 устной части, а потом описывают другую фотографию или пытаются описать все сразу.

Желаем успеха на экзамене!