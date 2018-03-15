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Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2018 года определились с выбором предметов, по которым им предстоит сдавать экзамены весной 2018 года. По сравнению с 2017 годом, количество записавшихся на участие в экзаменах возросло по всем предметам, сдаваемым по выбору.

ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом для учащихся 11 классов и вступительным экзаменом в вуз, он проводится по 14 учебным предметам. Русский язык и математика являются обязательными предметами для выпускников текущего года, остальные экзамены участники ЕГЭ сдают по желанию.

«Выпускники стали выбирать больше предметов. Если раньше каждый участник ЕГЭ записывался на два, три или четыре экзамена, то сейчас многие хотят сдавать пять или шесть. Они действуют более осмотрительно, оставляя себе больше возможностей для выбора вуза и направления обучения по итогам сдачи ЕГЭ. Это положительная тенденция, так как одиннадцатикласники активно занимаются не только по двум-трем предметам, а готовятся и не боятся сдавать большее число экзаменов», - прокомментировал выбор участников ЕГЭ-2018 заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание, так как его результаты требуются для поступления на большое число специальностей социально-гуманитарного и педагогического профилей. В 2018 году этот предмет выбрали более 62% участников ЕГЭ.

«Предыдущие три года мы наблюдали стабильный рост выбора предметов естественно-научного цикла для сдачи ЕГЭ. Эта тенденция сохранилась и в 2018 году», - сообщил Сергей Кравцов.

Вторым по популярности предметом по выбору стала физика, на нее записались 29% участников ЕГЭ 2018 года, что на 2% больше, чем в прошлом году. Биологию выбрали 25%, что на 5% больше, чем годом ранее, историю – 24% (против 20% годом ранее), химию – почти 17% (против 13% в 2017 году).

15% участников ЕГЭ-2018 записались на экзамен по английскому языку, 14% - на информатику, 11% - на литературу, 4% - на географию.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

Источник: Рособрнадзор