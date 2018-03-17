Курсанты ГМУ присоединились к волонтерскому движению МОЛОДСПАС

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По инициативе главы города Игоря Дяченко, предотвращать аварии и защищать окружающую среду будут молодёжные отряды.

Общественное движение МОЛОДСПАС создано с целью оказания помощи силам РСЧС в общегосударственной концепции развития волонтёрского движения и направлено на повышение экологической культуры населения, формирования у молодых новороссийцев активной жизненной позиции и лучших качеств гражданина Российской Федерации.

Сейчас идёт процесс заключения соглашений с руководителями категорированных объектов муниципального образования город Новороссийск. А молодёжь, учащихся колледжей, студентов ВУЗов, руководителей предприятий и жителей Новороссийска приглашают присоединиться к добровольческому (волонтёрскому) движению и быть полезным родному городу в случае возникновения такой необходимости.

Курсанты ГМУ давно участвуют в волонтерском движении. Они являются инициаторами нового направления «Транспортные волонтеры» и постоянно выполняют серьезные задачи. Поэтому, представители администрации города Новороссийска провели встречу с ребятами, на которой рассказали суть этого проекта и предложили принять в нем участие.

Курсанты с энтузиазмом откликнулись на инициативу и решили создать на базе своей организации «Транспортные волонтеры» новую площадку под названием «МОЛОДСПАС», где будут готовить волонтеров-спасателей.

Источник: Пресс-секретарь ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова