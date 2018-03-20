/Образование/

В школе №10 имени Атамана Головатого села Марьина Роща проходит месячник педагогического мастерства «Развитие профессиональной компетентности учителя как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС».

Основной целью мероприятия является постоянное и непрерывное развитие профессиональной компетенции учителей школы.

В рамках месячника организованы взаимопосещения уроков всех педагогов школы, неделя открытых уроков, семинары-практикумы. Учителя могут не только показать свое мастерство, но и поучиться интересным приемам и находкам друг у друга.

Завершится месячник первой школьной научно-практической конференцией, на которой учителя уже вместе с детьми поделятся своими исследовательскими и проектными работами, проводимыми в течение учебного года.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик