Патриотическое воспитание детей и молодежи

/Образование/

21 марта на базе образовательных организаций города-героя Новороссийска прошло краевое совещание тех, кто каждый день у себя в городах и сельских поселениях учит нашу молодежь и воспитывает ее в духе патриотизма и любви к Родине.

Во Дворце творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина для всех участников совещания была организована выставка работ фронтовых художников и экспонатов времен ВОВ.

Пленарное заседанием для руководителей муниципальных органов управления образованием и органов по делам молодежи открыл исполняющий обязанности министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

В ходе совещания своим опытом работы патриотического воспитания детей и молодежи города Новороссийска поделилась заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования города Новороссийска Татьяна Александрова.

В продолжении заседания с докладом о преемственности поколений в нравственно-патриотическом воспитании через социально значимые акции «Бескозырка», «Послание потомкам» обратилась начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования город Новороссийск Ольга Котляр.

Источник: http://www.minobrkuban.ru/presscenter/news/patrioticheskoe-vospitanie-detey-i-molodezhi-/