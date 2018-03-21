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Патриотическое воспитание детей и молодежи

21 марта на базе образовательных организаций города-героя Новороссийска прошло краевое совещание тех, кто каждый день у себя в городах и сельских поселениях  учит нашу молодежь и воспитывает ее в духе патриотизма и любви к Родине.

Во Дворце творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина для всех участников совещания была организована выставка работ фронтовых художников и экспонатов времен ВОВ.

Пленарное заседанием для руководителей муниципальных органов управления образованием и органов по делам молодежи открыл исполняющий обязанности министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

В ходе совещания своим опытом работы патриотического воспитания детей и молодежи города Новороссийска поделилась заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования города Новороссийска Татьяна Александрова.

В продолжении заседания с докладом о преемственности поколений в нравственно-патриотическом воспитании через социально значимые акции «Бескозырка», «Послание потомкам» обратилась начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования город Новороссийск Ольга Котляр.

Источник: http://www.minobrkuban.ru/presscenter/news/patrioticheskoe-vospitanie-detey-i-molodezhi-/

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Категория: Новости / Образование

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