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ПДД должны знать все участники дорожного движения

В Новороссийске школьники из отряда ЮИД гимназии №4 обучают младших товарищей Правилам дорожного движения.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» и связи с празднованием 45-летия движения ЮИД, гимназисты совместно с госавтоинспекторами провели открытые уроки в школе.

В ходе мероприятия, которое прошло во Всемирный день поэзии, ребята из отряда Юных инспекторов движения в стихотворной форме напомнили первоклассникам Правила дорожного движения и основные навыки безопасного поведения на дороге. Инспекторы ГИБДД рассказали школьникам, как вести себя в общественном транспорте и в салоне автомобиля, а также напомнили о важности использования световозвращающих элементов и вручили каждому ребенку полезный аксессуар из светоотражающего материала, а малыши, в свою очередь, показали поделки на тему безопасности дорожного движения, которые они сделали с классным руководителем.

В завершении встречи ребята пообещали полицейским и старшим товарищам помнить и соблюдать Правила дорожного движения.

 

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Образование

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