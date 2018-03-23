Аркадий ДВОРКОВИЧ обсудил со студентами Плехановского университета изменения, необходимые образованию в условиях цифровой экономики

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22 марта 2018 года заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович в рамках встречи со студентами Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова обсудил с будущими экономистами влияние цифровой экономики на профессиональные сферы деятельности и изменения, которые в первую очередь необходимо реализовать в образовательной сфере.

Открывая встречу, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виктор Гришинподчеркнул актуальность темы встречи для студентов экономического вуза: «Готовясь к мероприятию, я планировал подготовить какую-то точную цифру по количеству студентов, изучающих цифровизацию, но отказался от этой идеи, так как несмотря на многопрофильность нашего вуза, все 12 факультетов сейчас так или иначе занимаются цифровизацией».

Приветствуя студентов, Председатель Правительства РФ Аркадий Дворкович пояснил выбор темы дискуссии: «В XXI веке цифровая экономика пронизывает все стороны деятельности, она поменяет нашу жизнь, и именно поэтому наша страна одна из первых начала заниматься ею предметно – еще в прошлом году президент РФ утвердил комплексную программу развития цифровой экономики, которая только на первом этапе включает в себя 5 базовых направлений: образование, инфраструктура, кибербезопасность, сквозные технологии и изменение законодательства». Спикер пояснил, что запланированные изменения в образовательной системе в рамках разработанной правительством дорожной карты по подготовке кадров для цифровой экономики в первую очередь должны коснуться образовательных стандартов – нормативных документов, которыми руководствуются учебные заведения. Однако, Дворкович обратил внимание на то, что «стандарты никогда и ни в одной стране не будут поспевать за потребностями жизни, как бы часто их не меняли. В наше динамичное время на этот вопрос необходимо смотреть системнее - мы стремимся к тому, чтобы университеты и другие образовательные платформы могли самостоятельно решать каким образом реализовывать свой потенциал».

Виктор Гришин рассказал, как в РЭУ им. Г.В. Плеханова уже реализуется такой подход: «Мы выстраиваем систему работы по подготовке специалистов для цифровой экономики - при помощи онлайн-обучения, путем организации гибких программ дополнительного образования, привлекая к учебному процессу специалистов – лидеров отрасли. Таким образом, наши выпускники получают практический опыт еще в процессе обучения и «отвечают» на запрос ведущих компаний на прикладные компетенции к начинающим специалистам». Гришин подчеркнул, что цифровизация образования способствует повышению конкурентоспособности российских вузов, а «прорывным» направлением российских университетов является сочетание фундаментальных исследований и взаимодействие с компаниями реального сектора.

Встреча будущих экономистов, студентов РЭУ, с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации проходила в формате «вопрос-ответ». Наиболее частые вопросы студентов касались регулирования сферы криптовалют, рекомендаций по наиболее перспективным видам предпринимательства в условиях цифровой экономики, востребованности российских наукоемких проектов и о том, «как цифровая экономика влияет на реальный сектор экономики».

Аркадий Дворкович, отвечая на вопросы студентов, обратил внимание на то что, по его мнению, «цифровая экономика не должна являться самоцелью, она всего лишь средство, которое поможет провести более динамично тот курс планомерного развития всех экономических секторов России, который намечен Правительством. Цифровая экономика - еще один способ заработать деньги. Если для максимального количества предпринимателей бизнес будет успешным, то будут и стабильные зарплаты и процветание общества в целом». Вице-премьер выразил уверенность в пользе цифровой экономики для людей и необходимости распространять её во все сферы государства. «Так, обязательно нужно создать нормативные рамки по применению блокчейна. Но не слишком подробные, не слишком детальные, чтобы не ограничивать саму реализацию проектов. Сделать это нужно как можно быстрее, мы этим сейчас занимаемся. Надеюсь, в ближайшие месяцы законодательную проблему по блокчейну мы решим».



РЭУ имени Г. В. Плеханова — первый экономический университет страны, ведущий свою историю с 1907 года. Плехановский университет стал первым российским вузом, удостоенным четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars University Rating. Университет предлагает полный цикл непрерывного образования в рамках одного учебного заведения: экономический лицеи? — колледжи — бакалавриат — специалитет — магистратура — MBA — DBA — аспирантура — докторантура, а также профессиональная переподготовка и повышение квалификации. В столичном кампусе Плехановки обучается более 23 тысяч студентов, штат преподавателей - 1700 человек. У РЭУ 22 филиала на территории России и за рубежом. Общее число обучающихся – 53 тысячи. РЭУ им. Г.В. Плеханова является первым университетом, разработавшим и реализующим образовательные программы по цифровым «деньгам» и блокчейн- проектам.

Среди выпускников – выдающиеся ученые, политики, общественные деятели. В их числе – председатель Счётной палаты России Т.А. Голикова, министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин, президент-председатель правления банка ВТБ-24 М.М. Задорнов, вице-мэр Москвы М.С. Ликсутов, политик Г.А. Явлинскии?, ресторатор А.А. Новиков и др.?

Источник: пресс-служба университета