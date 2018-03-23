ЕГЭ больше не похож на выбор крестиков или ноликов

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В Госдуме признали, что ЕГЭ не оправдывает себя.

Совет Минобрнауки отправил проект единого школьного стандарта на доработку. Предложения по совершенствованию образовательного стандарта для начальной и средней школы будут приниматься до 28 марта. Ранее в Госдуме заявили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не оправдал себя, как формат оценки знаний. Группа депутатов внесла законопроект об отмене ЕГЭ. Крест на ЕГЭ ставить рано, рассказала в эфире радио Sputnikдоктор экономических наук, доцент, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

«Отмена ЕГЭ и очередные законопроекты призваны больше привлечь внимание, чем решить задачу. Абсурдно обсуждать закон об отмене, ЕГЭ уже существует 10 лет, вводился достаточно непросто, каждый год вводятся те или иные новеллы, уточнения, изменения. Этот экзамен больше не похож на выбор крестиков или ноликов, используется более комплексный подход. ВЦИОМ опрашивали граждан, вузы по поводу ЕГЭ. За ЕГЭ проголосовали 40%, против – 36%. Я возглавляю университет, где учится порядка 35 тысяч студентов. Часть ребят, 60% из других регионов, поступают благодаря ЕГЭ. Это прекрасный социальный лифт, на котором не надо ставить жирный крест. Нужно посмотреть, что работает, а что не работает. В международной практике ЕГЭ, единая система присутствуют по ограниченному кругу предметов. ЕГЭ – единообразная, российская система оценки качества, которая работает, дает возможности и социальные лифты. Если кто-то не смог сконцентрироваться, показать лучший результат, винить всю систему неверно. Целая система делает сдачу ЕГЭ абсолютно прозрачной. При проверке некоторых предметов, например, обществознания и истории, сложно охватить картинку в целом. Университетам хотелось бы создавать дополнительное экзаменационное поле. Нужна сбалансированная система, нужно поставить на единый государственный рейс дополнительный профильный экзамен», – считает эксперт.



Все меняется, нужно обсуждать любые изменения, рассказал в эфире радио Sputnik член Общественного совета Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павел Пятницкий.



«У себя в инстаграме я разместил опрос – проголосовало 37 тысяч человек. 82% считает, что система ЕГЭ себя не оправдала. Моя аудитория –16-24 года. Обсуждать можно и нужно все. Первое, о чем говорят дети, которые сталкиваются с ЕГЭ, что чрезмерно нервничают. Этому есть и субъективные, и объективные причины. Педагоги допускают уничижительные высказывания. До сих пор ряд крупных населенных пунктов, где школы не оборудованы интернетом. Допускаются различные нарушения. Неправильно говорить о поступлении благодаря ЕГЭ, разве с обычным экзаменом человек бы не поступил? Получается, что для ЕГЭ достаточно меньшего количества знаний. Ведь в школе человек может учиться тройки, в университете на пятерки. Главное – стать профессионалом в своем деле», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/