Россияне с детьми проведут весенние каникулы в Сочи и Тбилиси

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Самыми популярным направлениям при путешествиях на весенние каникулы (26 марта — 1 апреля) с детьми стал Сочи с вылетами из Москвы. Стоимость перелета по этому маршруту составляет в среднем 7,5 тысячи рублей (минус 2,7% по сравнению с весенними каникулами 2017 года).

На втором месте оказался Крым с вылетами из Москвы (8,6 тысячи рублей, плюс 1,8%). Третью позицию вновь занял Сочи при перелетах из Санкт-Петербурга (12,8 тысячи рублей, минус 12,5%).

Также среди популярных направлений на каникулы — Минеральные Воды и Калининград. Жители регионов предпочитают поездки в Москву и Санкт-Петербург. В десятке лидеров оказались перелеты в столицы из Сургута, Ростова-на-Дону и Красноярска.

Самыми популярными зарубежными направлениями на эти каникулы стали Тбилиси (11 место рейтинга), Ереван (13 место) и Париж (19 место). Любопытно, что в прошлом году на весенние каникулы в десятку самых популярных направлений входило сразу несколько зарубежных городов. В том числе Мюнхен, Тбилиси и Прага.

Средняя стоимость перелета в обе стороны на весенние каникулы за год практически не изменилась и составляет 12,6 тысячи рублей (20,7 тысячи при перелетах за границу).

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)