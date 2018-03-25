Курсанты ГМУ приняли участие в работе выставки в Париже

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Водный транспорт РФ продемонстрировал свой потенциал на Международной выставке транспорта и логистики «SITL Europe».

На проходившей во французской столице 35-й Международной выставке транспорта и логистики «SITL Europe» воднотранспортная отрасль России представила свой потенциал в рамках объединенного стенда Минтранса РФ.

«SITL Europe» - одна из ведущих транспортных площадок Франции и стран Европы. На выставке представлены грузоперевозчики и экспедиторы, операторы портов и железных дорог, а также полный спектр инновационных проектов и товаров, посвященных технологиям логистики и грузовых перевозок, экспорта транспортных услуг и др.

В разделе водного транспорта стенда представили свои экспонаты и материалы ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «Канал им. Москвы», ФГУП «Морсвязьспутник», ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, ООО «Управление транспортными активами». Посетителям была предоставлена возможность ознакомиться с видеоматериалами по следующим тематическим направлениям:

- использование технологий будущего для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях;

- текущее состояние и планы развития портовой инфраструктуры Российской Федерации;

- современные решения спутниковой связи для морского и речного транспорта;

- услуги по тренажерной подготовке и переподготовке моряков в соответствии с требованиями конвенции ПДНВ.

На стенде несли дежурство курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал состояния отраслевого стенда, в том числе, ознакомившись с презентациями, представленными заместителем руководителя Росморречфлота Константином Стасюком и руководителем ФГБУ «Канал имени Москвы» Германом Елянюшкиным, который ознакомил главу Минтранса с проектом строительства первого в России электрического универсального судна технического флота.

На стенде Минтранса России был проведен брифинг «Новые возможности и перспективы для рынка транспорта и логистики в РФ». В нем приняли участие директор Департамента международного сотрудничества Роман Александров и директор Департамента программ развития Алексей Семёнов. В ходе брифинга обсуждались вопросы международного взаимодействия в транспортной отрасли обеих стран, а также перспективы использования спутниковой навигации и сопровождения на разных видах транспорта. Особое внимание уделено теме работы и развития отечественной системы «ЭРА ГЛОНАСС».