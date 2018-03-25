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Калининградский военно-морской вуз начинает предварительный отбор будущих курсантов

Профессорско-преподавательский состав филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г.Калининград) начал предварительный профессиональный отбор кандидатов из числа гражданских молодых людей, прошедших службу по призыву, и действующих военнослужащих.

С 1 января документы подали уже более 300 кандидатов изо всех регионов России, включая Камчатский край, Сахалинскую область и Чукотку.

Начиная с 2017 года, офицеры и курсанты филиала посетили свыше 150 средних образовательных учебных заведений более чем в 30 регионах Российской Федерации в целях привлечения абитуриентов в старейший вуз Калининградской области.

Командование филиала совместно с Комитетом образования г.Калининграда, Министерством образования Правительства региона регулярно проводит дни открытых дверей и различные патриотические конкурсы с учениками средних образовательных учреждений Калининградской области.

Уже 4-й год подряд филиал осуществляет набор и обучение девушек. Здесь успешно действует сводное подразделение девушек-курсанток.

Желающим учиться в Калининградском филиале необходимо до 1 апреля подать необходимые документы в военные комиссариаты по месту жительства.

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Категория: Новости / Образование

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