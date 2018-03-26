Экзамен по русскому языку на Кубани завершился успешно

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В нем приняли участие 422 человека, это почти на 30 человек больше, чем в 2017 году. Экзаменационную работу выполняли 3,5 часа в двух ППЭ: на базе 82 гимназии и 43 школы краевого центра.

Во всех ППЭ во время экзамена осуществляли контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ должностные лица, а также присутствовали 40 общественных наблюдателей.

Кроме того, из регионального Ситуационного информационного центра (СИЦ), открытого на базе Кубанского государственного университета, 15 общественных наблюдателей (федеральных и региональных) дистанционно осуществляли мониторинг за местами проведения ЕГЭ. Также в СИЦ присутствовали представители минобра Кубани и региональных средств массой информации, которые увидели как осуществляется мониторинг за проведением ЕГЭ с использованием современных информационно-телекомуникационных технологий.

«Портал smotriege.ru позволяет увидеть, как проходит экзамен в каждой аудитории каждого ППЭ, как организаторы освоили новые технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях, насколько соблюдаются правила проведения ЕГЭ», – поделилась Руженна Гардымова, начальник отдела государственной итоговой аттестации минобра Кубани.

Благодаря мониторингу из СИЦ был выявлен участник ЕГЭ со шпаргалками, который был удален с экзамена.

Напомним, свои результаты участники ЕГЭ смогут узнать не ранее 4 апреля 2018 года.

Следующие экзамены по расписанию состоятся 26 марта 2018 года по истории и химии.

Источник: Минобр Краснодарского края