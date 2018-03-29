Ростовский колледж связи и информатики - лучший по показателям эффективности оказания госуслуг

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Ростовский колледж связи и информатики стал победителем рейтинга государственных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области по показателям эффективности оказания государственных услуг в 2017 году.

Образовательное учреждение получило грамоту с подписью министра общего и профессионального образования Ларисы Балиной. Такое звание колледж завоевал не в первый раз: до этого грамоту за первое место в рейтинге он получал в 2015 и 2014 годах.

В это воскресенье, 1 апреля, в РКСИ пройдет день открытых дверей, где потенциальные абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с работой колледжа и узнать, какие специальности можно получить, закончив данное учебное заведение. Всех желающих ждут с 12 часов по адресу: Ростов, ул. Тургеневская, 10/6 (район Центрального рынка). .регистрация начнется в 11 часов.

Источник: http://dontr.ru/novosti/luchshim-po-pokazatelyam-effektivnosti-okazaniya-gosuslug-priznan-rostovskiy-rksi/