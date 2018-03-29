У Морской академии в Новороссийске появится научный корпус

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Новый научно-лабораторный корпус появится у новороссийской Морской государственной академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова к концу 2018 года.

Корпус будет оснащен всем необходимым для подготовки будущих моряков – информационным, телекоммуникационным, учебным, научным и производственным оборудованием, а также тренажерами нового поколения. На его строительство выделяется 224 млн рублей из федерального бюджета.

Объявлен тендер, победитель которого получит право заключения госконтракта на строительство нового корпуса. Заказчиком выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта. Заявки на тендер принимаются до 12 апреля, а победитель будет назван 16 апреля, сообщает RosTender.info.

Подрядчику предстоит до конца 2018 года построить здание корпуса по адресу ул. Ленина, 93, наладить все инженерные коммуникации, установить противопожарную и охранные сигнализации и благоустроить территорию.

Источник: пресс-служба университета