Институт культуры вошел в объединенный совет по защите диссертаций

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Министерство образования и науки РФ издало приказ о выдаче разрешения на создание объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Совет создан на базе Краснодарского государственного института культуры, Армавирского государственного педагогического университета и Белгородского государственного института искусств и культуры.

Ученые степени будут присваиваться по двум научным специальностям: "Теория и методика обучения и воспитания (музыка)" и "Теория и методика профессионального образования" (педагогические науки).

От Краснодарского государственного института культуры в состав объединенного совета вошли доктор педагогических наук, профессор Диана Горбачева (заместитель председателя), доктор педагогических наук, профессор Наталья Туравец, доктор искусствоведения, доцент Татьяна Шак и другие.

Как отметил ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин: «Открытие диссертационного совета – это очень престижно для института, т.к. сейчас научно-исследовательская работа для развития высших учебных заведений имеет огромное значение».

Заседания совета поочередно будут проходить в каждом вузе.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры