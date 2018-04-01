Подведены итоги онлайн-школы «Действуй без границ»

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Пятнадцать учеников Онлайн-школы социального предпринимательства, которая проводилась в рамках программы «Действуй без границ», успешно защитили свои проекты. Среди них – инклюзивная студия керамики, образовательно-развлекательный центр, мастерская сувенирных изделий из кожи. Все проекты нацелены на трудоустройство людей с инвалидностью.

«Действуй без границ» – комплексная программа образовательной и финансовой поддержки социальных предпринимателей, чья деятельность направлена на интеграцию в общественную жизнь и трудоустройство совершеннолетних людей с инвалидностью. Помимо образовательной программы, проводится грантовый конкурс для действующих и начинающих социальных предпринимателей. Уже подведены итоги среди действующих социальных предпринимателей, и 2 марта 2018 года закончился прием заявок от начинающих предпринимателей, сейчас ведется конкурсный отбор победителей. «Действуй без границ» проводится в 10 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Новосибирской, Тульской, Ярославской областях и Хабаровском крае.

Главная цель Онлайн-школы – обучение слушателей созданию и развитию социального бизнеса, направленного на поддержку людей с инвалидностью. Обучение учеников полностью финансировалось компанией «Балтика». Ученики, успешно защитившие свои проекты, получили сертификат о прохождении курса дополнительного образования. Проекты слушателей участвуют в грантовом конкурсе «Действуй без границ», и два из них уже стали победителями среди действующих предпринимателей, каждый получил грант в размере 400 000 рублей.

Во время обучения ученики детально прорабатывали свой проект от формирования идеи до начала операционной деятельности, а также готовили бизнес-план для презентации его потенциальным инвесторам.

Среди успешно защитившихся проектов – студия керамики «Легко-Легко» из Санкт-Петербурга, в которой планируется создать инклюзивную мастерскую для людей с ограниченными возможностями, которые смогут учиться и работать в студии.

Проект «Свет в тебе!» из Воронежской области, главная идея которого заключается в проведении тренингов, мастер-классов, квестов и творческих мероприятий в темноте, также успешно защитился при выпуске из школы. Ведущими мероприятий будут работать люди с инвалидностью по зрению первых и вторых групп. Они будут трудоустроены, смогут заниматься интересным делом с творческим подходом и получать стабильную, хорошую зарплату.

Также среди защитившихся проектов – веб-студии, где работают люди с инвалидностью, и тренинги для людей с ограниченными возможностями.

«Разнообразие идей и творческий подход слушателей к социальным проблемам очень радует, – комментирует директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – Все защитившиеся слушатели Онлайн-школы социального предпринимательства – большие молодцы. Надеюсь, их проекты смогут успешно стартовать в самое ближайшее время».

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Александра Старожук, «Легко-Легко»:

«Про курс школы я могу сказать, что мне понравилась подача информации и уровень преподавателей. Также очень удобно было и то, что любую пропущенную лекцию можно было посмотреть в записи, это такое уважительное отношение к слушателям, которые взрослые люди и могут быть заняты».

Наталья Черникова, «Свет в тебе!»:

«Обучение в Школе социального предпринимательства дало мне не просто необходимые для развития моего проекта знания и умения, но еще и веру в себя, в свои возможности. Занятия проходили в интересной форме с использованием наглядных материалов, а теория перемежалась с практикой. Интересные домашние задания помогали лучше освоить тему. Профессиональные спикеры в доступной форме освещали даже самые сложные моменты, плюс у нас, студентов школы, всегда была возможность проконсультироваться со специалистом в личной беседе.

Все это вместе дало мощный толчок к действию, и вот я, которая до этого только мечтала о собственном деле и имела несколько идей, уже вместе с командой приступаю к реализации собственного социально ориентированного бизнес-проекта!

Благодарю вас, дорогие наши тренеры и организаторы проекта, за предоставленную возможность обучения в Школе социального предпринимательства! Очень хочется быть достойной вашего уровня образования и показать хорошие результаты, которые принесут пользу не только лично мне, моей команде, но и обществу!»

Источник: PR Department of Fund Our Future