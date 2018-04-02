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В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова состоялся ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ, в рамках которого была проведена научно-практическая конференция «Новое поколение в науке – 2018».

Целью конференции являлась активизация и поощрение научной работы студентов, аспирантов и молодых ученых вуза, поиск и отбор молодежи, имеющей способности к научно-исследовательской работе, а также формирование научно-педагогического потенциала университета.

В рамках конференции функционировали 13 секционных заседаний, в процессе которых были освещены актуальные вопросы по тематикам: эксплуатация водного транспорта и судовождения; эксплуатация судовых энергетических установок; электроника, радиотехнические системы и связь; системы автоматизации и управления объектами, технологиями, процессами; информационные системы и технологии; техносферная безопасность и экология; экономика, юриспруденция и др.

В мероприятии приняло участие около 700 человек, подготовлено более 500 докладов. Авторы лучших работ награждены почетными грамотами университета. По результатам научно-практической конференции будет издан сборник докладов участников.

Источник: пресс-служба университета