На Кубани досрочный ЕГЭ по математике сдали 326 человек

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Сегодня, 30 марта, на Кубани досрочный ЕГЭ по математике базового уровня сдали 15 человек, профильного – 311. Экзамен проходил во всех трех ППЭ, задействованных в досрочный период. В каждом из них велась онлайн видеотрансляция в региональный Ситуационный информационный центр, где вели мониторинг общественные наблюдатели.

Сегодня, 30 марта, на Кубани досрочный ЕГЭ по математике базового уровня сдали 15 человек, профильного – 311. Экзамен проходил во всех трех ППЭ, задействованных в досрочный период. В каждом из них велась онлайн видеотрансляция в региональный Ситуационный информационный центр, где вели мониторинг общественные наблюдатели.