ЕГЭ по обществознанию и литературе в досрочный период напишут свыше 23 тысяч человек

/Образование/

Заявление на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) досрочного периода по обществознанию и литературе подали свыше 23 тысяч человек. 4 апреля работу будут писать, в основном, выпускники прошлых лет.

ЕГЭ по обществознанию досрочного периода планируют сдавать около 18, 7 тысячи человек. Для проведения экзамена будет задействовано 167 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по обществознанию – традиционно, самому популярному из предметов по выбору – состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в досрочный период подали около 4,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 135 ППЭ.

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий, 12 из них – с кратким ответом, 5 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.

Во всех ППЭ будет использована технология печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, онлайн-видеонаблюдение.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля 2018 года.

ЕГЭ по обществознанию и литературе – последние экзамены, которые участники ЕГЭ 2018 года сдают в досрочный период. Резервный день для сдачи предметов – 9 апреля.

Источник: Рособрназор