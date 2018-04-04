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ЕГЭ по обществознанию и литературе в досрочный период напишут свыше 23 тысяч человек

Заявление на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) досрочного периода по обществознанию и литературе подали свыше 23 тысяч человек. 4 апреля работу будут писать, в основном, выпускники прошлых лет.

ЕГЭ по обществознанию досрочного периода планируют сдавать около 18, 7 тысячи человек. Для проведения экзамена будет задействовано 167 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). 

Экзаменационная работа по обществознанию – традиционно, самому популярному из предметов по выбору – состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. 

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в досрочный период подали около 4,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 135 ППЭ. 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий, 12 из них – с кратким ответом, 5 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла. 

Во всех ППЭ будет использована технология печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, онлайн-видеонаблюдение. 

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля 2018 года. 

ЕГЭ по обществознанию и литературе – последние экзамены, которые участники ЕГЭ 2018 года сдают в досрочный период. Резервный день для сдачи предметов – 9 апреля.

Источник: Рособрназор

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Категория: Новости / Образование

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