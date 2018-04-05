Педагогам Кубани представили новый образовательный проект «Всероссийская школьная летопись»

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В рамках проекта ученики будут создавать собственные коллективные книги, состоящие из школьных историй, рассказов, стихов, анкет, портретов одноклассников.

Презентация «Всероссийской школьной летописи» состоялась 4 апреля в министерстве образования, науки и молодежной политики края в режиме видеоконференции. Провела презентацию для школ руководитель проектов фонда «Живая классика» Дарья Шестухина.

В совещании приняли участие методисты, заместители директоров школ по воспитательной работе, учителя русского языка и литературы, библиотекари из всех муниципалитетов края.

Специалистам рассказали о создании коллективных книг в школах. Предполагается, что один бесплатный экземпляр книги будет передан в школьную библиотеку, а два – храниться в Книжной палате и Российской государственной детской библиотеке.

– Из книг, написанных одноклассниками, сложится летопись, которая даст обширный материал для исследователей. Сами же книги не только сохранят воспоминания о времени, проведенном в школе, но и помогут учителю решить целый ряд педагогических задач, – сообщили в министерстве образования края.

Краевое ведомство будет рекомендовать всем школам принять участие в проекте.

В министерстве также отметили, что кубанские школьники активно участвуют в проектах фонда «Живая классика». Так, Кирилл Литвинчук из Каневского района в 2017 году победил во всероссийском этапе, а затем и на международном уровне в популярном одноименном конкурсе чтецов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края