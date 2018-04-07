/Образование/

13-го и 16-го апреля 2018 года в Краснодарском крае ученики 9-х классов примут участие в итоговом устном собеседовании

13-го и 16-го апреля 2018 года в Краснодарском крае ученики 9-х классов примут участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку. Оно будет проводиться по федеральным КИМ, с которыми можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» в разделе «ОГЭ и ГВЭ» (демоверсии, спецификации, кодификаторы). В соответствии с критериями задания оценят эксперты по системе зачет/незачет.

Ученики пройдут собеседования в своих школах. Время на ответ одного участника составляет не более 15 минут. Для проведения собеседования с учениками привлекается экзаменатор-собеседник, а для оценивания ответа – эксперт (учитель русского языка и литературы). В ходе собеседования будет произведена аудиозапись ответа участника собеседования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут не участвовать в итоговом устном собеседовании.

Результаты собеседования не влияют на допуск ГИА в 2018 году.

Источник: Минобр Краснодасркого края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 54 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

На Кубани МЧС проводит семейный конкурс «Парад колясок»

Сотрудники МЧС России и прокуратуры проверили свыше 8,5 тыс. объектов с массовым пребывание людей

В России построят плавучей обсерваторию для исследований и мониторинга природной среды Северного Полюса

В Думу внесен законопроект о предоставлении возможности гражданам подавать жалобу на качество услуг и товаров через МФЦ

Инициатива о блокировке сайтов с клеветой прошла первое чтение