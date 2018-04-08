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Работники СКЖД и транспортной полиции напомнили учащимся правила поведения на железной дороге

Работники ОАО «РЖД» совместно с сотрудниками полиции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте напомнили учащимся правила безопасного поведения на объектах железной дороги.

Тематические экскурсии для учащихся местных школ были организованы в эти дни на разных вокзалах Краснодарского региона СКЖД, включая Краснодар-1 и Краснодар-2.

Профилактические мероприятия включали демонстрацию фильма «Линия жизни. Травмирование электротоком». Его сюжет основан на реальных фактах, зафиксированных на территории Краснодарского региона СКЖД в 2017 году.

Кроме того, железнодорожники ознакомили ребят с правилами поведения на железной дороге, акцентируя внимание на опасности, которую несут игры вблизи железнодорожного полотна.

Сотрудники полиции также рассказали школьникам об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта.

После этого ребята смогли задать вопросы, а некоторые – поделиться собственными историями, связанными с железной дорогой.

Отметим, что во время весенних каникул сотрудники полиции совместно со специалистами Краснодарского региона СКЖД провели более 20 совместных рейдов, позволивших выявить 21 несовершеннолетнего, находившегося в зоне повышенной опасности. Со всеми детьми и их родителями проведены профилактические беседы.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Образование

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