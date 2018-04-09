Рособрнадзор призывают будущих участников ЕГЭ и ОГЭ пользоваться проверенной информацией при подготовке к экзаменам

/Образование/

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки призывает будущих участников ЕГЭ и ОГЭ при подготовке к экзаменам пользоваться только официальными источниками информации.

Ознакомиться с порядком проведения ЕГЭ, расписанием, сроками выдачи результатов, найти ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте Рособрнадзора и официальном информационном портале единого государственного экзамена. Аналогичная информация для выпускников 9 классов размещена на официальном информационном портале ГИА-9.

Сведения о проведении ЕГЭ и ОГЭ в конкретном регионе можно найти на информационных ресурсах региональных органов управления образованием.

Информация о содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ и о том, какие задания могут встретиться на экзамене по конкретному предмету, содержится на сайте разработчиков экзаменационных материалов – Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями КИМ ЕГЭ и ОГЭ по предметам этого года. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа.

При ознакомлении с демоверсиями КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 года следует иметь в виду, что задания, включенные в них, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться на ЕГЭ. Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.

Также на сайте ФИПИ размещены Открытый банк заданий ЕГЭ и Открытый банк заданий ОГЭ, которые содержат десятки тысяч заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам. Они помогут сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в выполнении типовых заданий.

Если вы хотите быть в курсе актуальных новостей, получать только проверенную информацию о ЕГЭ, а также рекомендации от экспертов и полезные советы, подписывайтесь на официальные страницы ЕГЭ и ГИА в социальных сетях: ВКонтакте и Facebook. Последние новости и рекомендации разработчиков КИМ ЕГЭ читайте и смотрите в социальных сетях Рособрнадзора: ВКонтакте, Facebook, YouTube.

Выбирая, с помощью чего готовиться к экзаменам, следует помнить, что тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющих отношения к Рособрнадзору и ФИПИ, не гарантируют наличия в них достоверной информации о том, какие задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ 2017 года.