В онлайн-конференции «Цифра: Инвестиции в педагога» приняли участие 30 тысяч учителей

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5 апреля в Сколково состоялась онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в педагога», в которой приняли участие 30 тысяч педагогов со всех регионов страны. Организаторы – корпорация «Российский учебник» и образовательный интернет-проект «ЯКласс», официальный партнер – Инновационный центр «Сколково».

Не удивительно, что уникальное мероприятие вызвало большой интерес среди учителей: выступления ведущих экспертов и известных авторов были посвящены сложным вопросам образовательной повестки государственного масштаба. Каковы перспективы «Цифровой школы»? Какие электронные инструменты будут использовать учителя? Посмотреть выступления спикеров онлайн-конференции можно на официальном сайте. Показательно, что конференция для педагогов прошла в Сколково: здесь все новое, современное, высокотехнологичное. Такой и должна стать школа. Чувствуется, что педагоги, принявшие участие в конференции с говорящим названием «Цифра», готовы, опираясь на хорошо зарекомендовавшие себя традиции, идти дальше. А я готова помочь, чтобы на этом пути им хватило знаний и здоровья», – подчеркнула спикер конференции, руководитель медицинского направления в издательстве «ЭКСМО», кандидат биологических наукОльга Шестова.

На мероприятии много внимания было уделено современным методикам преподавания. Так, по словам руководителя Центра смешанного обучения Натальи Андреевой, помочь выстроить индивидуальную образовательную траекторию с учетом особенностей каждого ученика позволяет технология смешанного обучения: такая программа подразумевает занятия с учителем, онлайн-обучение при самостоятельном контроле учеником и интеграцию опыта обучения с педагогом онлайн.

О том, что сегодня важно в создании электронных форм учебника, рассказал директор Центра цифровых изданий корпорации Андрей Ковалев:

При трансформации печатного учебника в электронный необходимо учитывать все три его неотъемлемые составляющие – теория, практика и методика. Сегодня большинство учебников концентрируются на теории, и это большая проблема».

По его словам, только качественная трансформация каждой из трех составляющих учебника позволит организовать полноценный образовательный процесс с использованием электронного учебника.

Востребованной становится геймификация в образовании. Развивающие игры становятся популярнее по многим причинам: дети с увлечением получают нужные знания и раскрывают свои способности, не боясь экспериментировать или допустить ошибку. Однако использовать эту методику важно в определенных условиях, не перебивая собственный интерес ребенка, отмечает семейный и подростковый психолог, психотерапевт Татьяна Дымова.

Всем педагогам вручили сертификаты участника профессиональных мероприятий, полезные подарки от корпорации.

Источник: РОФА-ВЕНТАНА