83% родителей не знают, что их детей обижают в Сети

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Каждый десятый российский ребенок становится жертвой кибербуллинга, причем зачастую родители даже не подозревают об этом. РОЦИТ объясняет, как уберечь ребенка от интернет-травли и как справиться с ее возможными последствиями.

Кибербуллинг – угрозы, оскорбления или распространение любых данных, которые могут подставить человека, ввести его в неловкое положение и даже вызвать опасность для жизни и здоровья.

Травля часто происходит в офлайне, например, в рабочих коллективах, где коллеги хотят кого-то подсидеть. Но общение людей постепенно переносится в онлайн, поэтому большую опасность в наши дни представляет травля в Сети. Возможности для нее открывает огромный объем личных данных пользователей, которые легко найти в интернете. По ним пользователей легко идентифицировать, понять, где они живут, учатся, работают, чем занимаются в свободное время, найти контакты их друзей и родственников.

Существует огромное количество интернет-сообществ, члены которых занимаются кибербуллингом просто для развлечения. Любой пользователь может зайти на сайт такого сообщества, обозначить жертву и причину травли, после чего на беднягу будет литься непрерывный поток грязи и угроз.

Самую большую опасность кибербуллинг несет детям. По данным исследования, проведенного Google, РОЦИТ, РАЭК и ФРИ в 2017 году среди подростков от 14 до 17 лет, было выявлено, что 46% из них были свидетелями агрессивного онлайн-поведения, 44% когда-либо получали агрессивные сообщения, 17% при столкновении с недоброжелателями обращаются за помощью к родителям, 16% обсуждают этот вопрос с друзьями.

Зарегистрировавшись в социальных сетях, дети общаются в онлайне, создают тематические группы. Оскорбительные записи в таких группах, “слитые” переписки и призывы к бойкоту какого-нибудь одноклассника – самые распространенные формы кибербуллинга среди молодежи. Вовремя понять, что ребенка травят в школе бывает довольно трудно.

Важно уловить звоночки, сигнализирующие, что ребенок находится в опасности, и не перепутать их с обыкновенной ленью или капризами. Если ребенок нехотя делает уроки, становится замкнутым, необщительным, вялым, постоянно находится в плохом настроении, поговорите с ним. Объясните, что вы для него не враг, не надзиратель, а один их самых близких людей и в любой ситуации будете на его стороне.

Узнайте, что его беспокоит. Даже если дело совсем не в травле, вы настроитесь с ребенком на одну волну, и в будущем вам будет проще чувствовать и отслеживать возникающие проблемы.

Если ваш ребенок стал жертвой кибербуллинга:

Оказывайте эмоциональную и психологическую поддержку, поднимайте ему настроение, подарите что-нибудь вкусное, сводите в кино.

Объясните ситуацию, расскажите о возможных печальных последствиях для тех, кто занимается травлей, о том, как правильно дать отпор обидчикам и как не принимать неприятные слова близко к сердцу.

Сохраните сообщения, аудио и видеозаписи, в которых содержатся оскорбления вашего ребенка, для последующей передачи в правоохранительные органы.

Для снижения риска интернет-травли:

– Следите за тем, какие сайты ваше чадо посещает в интернете

- Настройте родительский контроль на гаджете или wi-fi роутере

– Объясните, что не стоит оставлять в интернете личную информацию, такую как данные документов, домашний адрес, имена и телефоны родителей и родственников

– Поддерживайте вашего ребенка, больше разговаривайте и чаще проводите время вместе.

Интернет-безопасность вас и ваших детей зависит от осторожности, внимательности и соблюдения необходимых правил. Лучше предотвратить кибербуллинг, чем столкнуться с его опасными последствиями.

Горячая линия Рунета— это социальный проект РОЦИТ. Ежедневно этот сервис защиты и информационной поддержки пользователей помогает решать вопросы, связанные с некачественным сервисом, противозаконными материалами, мошенничеством в интернете. За время работы проекта было обработано более 5000 обращений — каждое из них, позволило сделать интернет более безопасным для миллионов пользователей! Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: Пресс-служба РОЦИТ