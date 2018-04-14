Более 20 млн рублей будет направлено в этом году на внедрение в кубанских школах уроков самбо

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Речь об этом шла в ходе рабочего совещания, которое провел сегодня Вениамин Кондратьев с министром физической культуры и спорта Людмилой Черновой и и.о. министра образования, науки и молодежной политики Константином Федоренко.

Во встрече также приняли участие тренеры краевого Центра спортивных единоборств.

Как отметил губернатор, сегодня развитие детского спорта и спорта пешей доступности – одна из приоритетных задач для региона. Для этого вводится спортивная инфраструктура, появляются дополнительные уроки физкультуры, открываются новые спортивные секции. Набирают популярность среди учащихся такие виды спорта, как самбо и дзюдо. Глава региона напомнил, что с 1 сентября в кубанских школах в качестве третьего урока физкультуры будут занятия по самбо.

– Запущен эксперимент, с нового учебного года такие уроки появятся в 150 школах края. Уверен, эта практика пройдет успешно, и мы распространим ее на все школы региона, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как уточнил Константин Федоренко, в рамках поручения губернатора были отобраны учебные заведения, в которых начнется такая работа. В этом году край направит более 20 млн рублей на реализацию программы.

– Около 18 млн рублей пойдет на приобретение оборудования для спортивных залов, 2 млн рублей предусмотрено на повышение квалификации преподавателей, – отметил и.о. министра.

По его словам, работа уже ведется: 155 учителей физкультуры с навыками борьбы пройдут обучение на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, на контроле муниципалитетов – ремонт и переоборудование спортзалов.

Как, в свою очередь, пояснила Людмила Чернова, помимо дополнительных уроков, в спортивных школах районов также появляются отдельные секции по борьбе, что дает увеличение количества занимающихся.

– Российское самбо было неоправданно забыто, это доступный вид спорта, который воспитывает силу и дух. Наша задача – сделать так, чтобы уроки самбо пришли во все уголки края, даже самые отдаленные. Мы должны дать возможность массового занятия этим видом спорта в наших школах, спортивных секциях, клубах, – резюмировал Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края