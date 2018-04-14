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14 апреля Плехановский университет третий год подряд стал площадкой проведения международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Автором текста стала писатель Гузель Яхина.

Таким образом участники диктанта одними из первых познакомились с текстом еще неопубликованного романа писательницы «Дети мои». Отрывки «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова были задействованы сразу 2 площадки, на которых более 700 человек проверили свои знания русского языка в стенах ведущего экономического вуза.

Диктовали текст в кампусе на Стремянном певица, заслуженная артистка России Зара, а в корпусе на Нежинской – певица и телеведущая Юлия Ковальчук.

По признанию Зары, особый трепет при чтении текста вызвала обстановка: «Когда - то в этой же аудитории выступал мой любимый автор и исполнитель Владимир Высоцкий, кроме того, читать исторический текст известной современной писательницы Гузель Яхиной в стенах невероятно красивого исторического корпуса Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова – это особое удовольствие и ответственность». Певица рассказала, что несмотря на интонационную легкость текста, в нем было много подвохов. Также Зара призналась студентам Плехановки, что в школе была отличницей, никогда не списывала, но давала списывать одноклассникам, чтобы удача не покидала ее.

Самой юной участницей Тотального диктанта на площадках Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в 2018 стала школьница 8 лет, а самой взрослой участнице оказалось 72 года.



Гузель Яхина отметила "интонация заложена была в самом тексте, а потому читать было легко, а слушать, как сказали участники, интересно. Для меня радостно, если молодые люди, соприкасаясь в моих книгах с событиями для них абстрактными по причине большой временной дистанции, задумаются о судьбе своих прадедов"

Автор текста призналась, что в качестве участника Тотального диктанта хотела бы написать тексты из произведений Булгакова, Набокова, Гоголя или Достоевского.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея акции родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».



Справочно:

РЭУ имени Г. В. Плеханова –— первый экономический? университет страны, едущий свою историю с 1907 года. Плехановский университет стал первым российским вузом, удостоенным четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars University Rating. Университет предлагает полный цикл непрерывного образования в рамках одного учебного заведения: экономический? лицеи? – колледжи – бакалавриат – специалитет – магистратура – MBA — DBA – аспирантура – докторантура, а также профессиональная переподготовка и повышение квалификации.

В столичном кампусе Плехановки обучается более 26 тысяч студентов, штат преподавателей? – 1 700 человек. У РЭУ 22 филиала на территории России и за рубежом. Общее число обучающихся – 60 тысяч.

Среди выпускников – выдающиеся ученые, политики, общественные деятели. В их числе – председатель Счетной палаты России Т.А. Голикова, министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин, президент – председатель правления банка ВТБ-24 М.М. Задорнов, вице-мэр Москвы М.С. Ликсутов, политик Г.А. Явлинскии?, ресторатор А.А. Новиков и др. ?

Источник: пресс-служба университета