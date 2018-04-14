БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В ПЛЕХАНОВСКОМ
14 апреля Плехановский университет третий год подряд стал площадкой проведения международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Автором текста стала писатель Гузель Яхина.
Таким образом участники диктанта одними из первых познакомились с текстом еще неопубликованного романа писательницы «Дети мои». Отрывки «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
В РЭУ им. Г.В. Плеханова были задействованы сразу 2 площадки, на которых более 700 человек проверили свои знания русского языка в стенах ведущего экономического вуза.
Диктовали текст в кампусе на Стремянном певица, заслуженная артистка России Зара, а в корпусе на Нежинской – певица и телеведущая Юлия Ковальчук.
По признанию Зары, особый трепет при чтении текста вызвала обстановка: «Когда - то в этой же аудитории выступал мой любимый автор и исполнитель Владимир Высоцкий, кроме того, читать исторический текст известной современной писательницы Гузель Яхиной в стенах невероятно красивого исторического корпуса Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова – это особое удовольствие и ответственность». Певица рассказала, что несмотря на интонационную легкость текста, в нем было много подвохов. Также Зара призналась студентам Плехановки, что в школе была отличницей, никогда не списывала, но давала списывать одноклассникам, чтобы удача не покидала ее.
Самой юной участницей Тотального диктанта на площадках Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в 2018 стала школьница 8 лет, а самой взрослой участнице оказалось 72 года.
Гузель Яхина отметила "интонация заложена была в самом тексте, а потому читать было легко, а слушать, как сказали участники, интересно. Для меня радостно, если молодые люди, соприкасаясь в моих книгах с событиями для них абстрактными по причине большой временной дистанции, задумаются о судьбе своих прадедов"
Автор текста призналась, что в качестве участника Тотального диктанта хотела бы написать тексты из произведений Булгакова, Набокова, Гоголя или Достоевского.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея акции родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».
Справочно:
РЭУ имени Г. В. Плеханова –— первый экономический? университет страны, едущий свою историю с 1907 года. Плехановский университет стал первым российским вузом, удостоенным четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars University Rating. Университет предлагает полный цикл непрерывного образования в рамках одного учебного заведения: экономический? лицеи? – колледжи – бакалавриат – специалитет – магистратура – MBA — DBA – аспирантура – докторантура, а также профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
В столичном кампусе Плехановки обучается более 26 тысяч студентов, штат преподавателей? – 1 700 человек. У РЭУ 22 филиала на территории России и за рубежом. Общее число обучающихся – 60 тысяч.
Среди выпускников – выдающиеся ученые, политики, общественные деятели. В их числе – председатель Счетной палаты России Т.А. Голикова, министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин, президент – председатель правления банка ВТБ-24 М.М. Задорнов, вице-мэр Москвы М.С. Ликсутов, политик Г.А. Явлинскии?, ресторатор А.А. Новиков и др. ?
Источник: пресс-служба университета
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