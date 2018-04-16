В соединении специального назначения в Краснодарском крае состоялась акция «Призывник-2018»

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В соединении специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае состоялся День открытых дверей, в рамках акции «Призывник-2018».

На территории военного городка была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Военнослужащие спецназа продемонстрировали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», новейшие образцы стрелкового оружия отечественного производства, мобильные средства связи, а также новейшие средства оказания первой медицинской помощи.

Гостей накормили солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Военнослужащие подразделения антитеррора провели показательные выступления с применением оружия и приемов рукопашного боя.

Гостями мероприятия стали более 300 человек, среди которых воспитанники Краснодарского президентского училища, старшеклассники общеобразовательных учреждений, активисты общественного военно-патриотического движения «Юнармия», а также представители молодежных и ветеранских организаций.

Источник: пресс-служба Южного военного округа