МИЦ «Известия» и «Артек» договорились о сотрудничестве

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18 апреля, в рамках Московского международного салона образования 2018, прошла торжественная церемония подписания трехстороннего договора между Мультимедийным информационным центром «ИЗВЕСТИЯ», «Международным детским центром «Артек» и Общероссийской общественной детской организацией «Лига юных журналистов».

Стороны заключили соглашение о совместной деятельности, направленной на реализацию дополнительной общеобразовательной программы для детей и подростков в области медиа. Долгосрочное сотрудничество направлено на популяризацию профессий в области журналистики, профориентацию школьников, знакомство детей со спецификой разных СМИ, современными технологиями и последними тенденциями медиасферы.

МИЦ «ИЗВЕСТИЯ» договорился с партнерами о комплексном взаимодействии в решении актуальных и важных задач для профильного обучения детей. Среди них – объединение ресурсов партнеров для формирования образовательного пространства детского лагеря, предоставление школьникам выбора форм образования среди нескольких привлекательных вариантов, создание совместных интегрированных структур в «Артеке», а также проведение мероприятий для популяризации медиадеятельности среди детей – мастер-классы известных журналистов, телеведущих.

МИЦ «ИЗВЕСТИЯ», «Артек» и «ЛЮЖ» уже приступили к разработке тематической образовательной программы, которая станет основой трехстороннего сотрудничества.

Генеральный директор МИЦ «ИЗВЕСТИЯ» Владимир Тюлин прокомментировал подписание трехстороннего договора, отметив важность проекта для достижения общих целей партнеров в сфере профильного образования:

«Профориентация – это важное направление в сфере образования детей и подростков. Телеведущие, корреспонденты и продюсеры телеканала РЕН ТВ, входящего в число активов МИЦ «ИЗВЕСТИЯ», уже несколько лет с большим удовольствием приезжают в «Артек», чтобы поделиться практическими знаниями со школьникам. Надеемся, что наше сотрудничество предоставит детям возможность сориентироваться в разнообразии профессий, узнать о современных требованиях к специалистам в области журналистики и сделать правильный выбор. В этом смысле МИЦ «ИЗВЕСТИЯ» является уникальной и универсальной площадкой – у нас представлены все направления средств массовой информации. Мы производим контент для телевидения (РЕН ТВ, Пятый канал, «78»), печати (газета «Известия»), digital (iz.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru), радио и социальных сетей, поэтому наши специалисты помогут ребятам получить полное представление о всех возможных сферах журналистики. Мы рады, что МИЦ «ИЗВЕСТИЯ», «Артек» и «ЛЮЖ» имеют общие цели и благодарим коллег за партнёрство!».

Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак высоко оценил потенциал партнерства детского центра с МИЦ «ИЗВЕСТИЯ» и «Лигой юных журналистов», отметив, что оно послужит повышению информационной культуры детей и приобретению опыта в медийных профессиях.

«Современный человек с раннего возраста погружается в информационную среду, но безопасное существование в ней возможно только в том случае, если знаешь базовые правила. Приобретение медиакомпетенций сегодня – важнейшая задача. Если раньше это было уделом профессионалов, то сегодня это касается каждого», – отметил А.Капспржак. «А те артековцы, которые намерены связать со средствами массовой информации свою будущую профессиональную жизнь, благодаря нашему сотрудничеству смогут поработать с высококлассными журналистами и приобщиться к высоким стандартам профессии – приобщиться к самой высокой планке. Это повысит конкурентный капитал ребят», – заключил директор «Артека».

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям