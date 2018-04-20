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В московским детсаду воспитательница напоила детей растворителем "Уайт-спирит"

Как стало известно, дети одного из столичных детских садов отравились бензиновым растворителем "Уайт-спирит". 17 апреля у детей дошкольного возраста началось резко ухудшаться состояние.

Незадолго до этого воспитательница после урока физкультуры дала малышам возраста 4-5 лет попить воды. По словам женщины, она взяла бутылочку со стола на кухне.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-18/v-moskovskim-detsadu-vospitatelnica-napoila-detey-rastvoritelem-uayt-spirit

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Категория: Новости / Образование

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