Должен быть баланс выбора работодателя и выпускника

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Законодатели хотят вернуть обязательное распределение по рабочим местам для выпускников вузов.

Законопроект для выпускников бюджетных отделений предложил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов. Депутат предлагает установить четырехлетний срок распределения после бакалавриата, пятилетний – после специалитета и шестилетний – после магистратуры. При отказе выпускнику придется возместить расходы, потраченные государством на его обучение.

Этот вопрос давно нужно было решать, рассказал в эфире радио Sputnik политолог, председатель Общероссийского Общественного Движения «Реформы – Новый Курс», кандидат политических наук Сергей Журавский.

«Этот законопроект достаточно интересен, целесообразен, особенно для студентов-выпускников бюджетных потоков. Они поступали на бюджет, чтобы каким-то образом возвратить государству затраченные на их обучение средства. Это один из факторов направления на рабочие места. Второй фактор – распределение в какой-то степени поможет решить перекосы в направлении специалистов в различные отрасли. Люди получают образование и стараются всеми путями остаться в городе, но ни в коем случае не поехать в новые места. У нас целый город юристов, экономистов и прочих специальностей, врачей, которые работают далеко не по профилю. А где-то этих специалистов очень не хватает. Важно, как она будет проводиться. Этот вопрос нужно было давно решать», – считает эксперт.

Надо спросить мнение работодателей и студентов, рассказал в эфире радио Sputnik академический директор центра образовательных разработок Бизнес Школы «Сколково» Денис Конанчук.

«Вопрос обязательного распределения выпускников по рабочим местам – старая советская практика. Ситуация изменилась в пользу более рыночных механизмов. В первую очередь, нужно спросить у работодателей, готовы ли они в необходимом количестве принимать студентов,

которые выпускаются из университетов. Дискуссия идет давно, со стороны работодателей есть вопросы, например, к уровню подготовки по отдельным направлениям. Надо спросить самих студентов – с их стороны вряд ли будет много энтузиазма, чтобы их распределяли принудительно. Это должен быть баланс выбора работодателя и выпускника, а не вопрос жесткого регулирования», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/