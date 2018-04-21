Результаты проверок ОНФ российских школ - основные проблемы

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Эксперты ОНФ разработают «Народный стандарт качества работы школ» - свод предложений для Минобрнауки России.

Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» с начала 2018 г. провели рейды в 424 школах 72 регионов страны. Они оценивали соблюдение требований безопасности, обустройство школьных дворов, прилегающих территорий и спортплощадок, состояние столовых, санузлов, здания школы. Оказалось, что требования безопасности не соблюдаются в каждой третьей школе. Только 93 учебных заведения (22%) не вызвали у общественников нареканий. По результатам рейдов эксперты ОНФ разработают «Народный стандарт качества работы школ» – свод предложений для Минобрнауки России.

Во время рейдов активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» выяснили, что в половине образовательных учреждений (53%) внутренние помещения находятся в плохом состоянии: протекает крыша, в классах и коридорах грязно, на стенах - сырость и грибок, здания – в аварийном состоянии или же нуждаются в косметическом ремонте, реконструкции и замене инженерных коммуникаций.

К примеру, эксперты обнаружили, что в Мурманской школе № 36 частично разрушен фасад. В ремонте спортивного зала и замене заколоченных фанерой оконных блоков нуждается школа №70 на острове Кего Архангельской области. В Каргапольской школе имени Героя Советского Союза Н. Ф. Махова Курганской области, по мнению общественников, требуется провести масштабный ремонт: усилить основания колонн под аркой, отремонтировать крышу, отопительную систему, заменить окна и частично - полы.

В четверти проверенных школ общественники обнаружили ужасное состояние туалетных комнат: неисправная сантехника, текущие трубы, грязь, отсутствие горячей и холодной воды, предметов гигиены и перегородок. Без горячей воды, например, работают образовательные учреждения в деревне Ореховно Мошенского района и села Зарубино Любытинского района Новгородской области, школа №6 г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, а также несколько школ в Тверской области – №2 г. Зубцова, №7 и №13 г. Ржева и школа в Рождественском сельском поселении Калининского района.

У проверяющих возникли претензии к состоянию столовых 45 образовательных учреждений и к состоянию мебели - в 57 школах.

В трети школ нет ограждений по периметру учреждения или не ведется контроль входа-выхода на территорию или в само здание, нет и ответственного за безопасность. Как отметили эксперты ОНФ, функции охраны зачастую возложены на работника гардероба, сторожа или дежурного учителя.

«Конечно, можно получить нужные знания и вырасти достойным человеком, несмотря на облезлые стены и древние парты. Но это не означает, что стоит позволять руководителям разного уровня пренебрегать требованиями элементарной гигиены и безопасности детей в школах. Опыт нашего проекта показывает, что многие вещи можно решить здесь и сейчас. Но отдельные проблемы требуют времени и ресурсов. Задача Народного фронта – привлечь к ним внимание, помочь директорам школ достучаться до местных и региональных властей, взять на общественный контроль устранение нарушений. Образно выражаясь, стать той занозой, которая не дает спокойно сидеть в своих креслах управленцам всех уровней», - обозначил роль общественных активистов координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Вблизи 130 школ активисты Народного фронта столкнулись еще и с проблемами обеспечения безопасности дорожного движения. Рядом нет пешеходных переходов, «лежачих полицейских», необходимых дорожных знаков. У 68 школ нет тротуара или асфальтированного огороженного прохода к зданию, дети ходят по обочине дороги.

Точки продажи алкоголя или табака расположены слишком близко к 59 проверенным учебным заведениям.

В каждой третье школе (152 из 424) нет спортивного стадиона или площадки. Зато встречается устаревшее или даже опасное оборудование. Так, ржавые металлические конструкции установлены на спортплощадках образовательных учреждений Тверской области – в школе № 2 г. Зубцова, Старицкой школе и школах №7 и №13 г. Ржева.

«Вывод по итогам нашего мониторинга очевиден. На уровне субъектов органы исполнительной власти, местного самоуправления и администрации школ уделяют недостаточное внимание состоянию зданий, внутренних помещений и пришкольных территорий, созданию безопасных и комфортных условий для детей. Мы направили обращения в региональные органы власти и проследим, чтобы все недостатки были исправлены. Отмечу, что уже удалось добиться положительных перемен в пяти школах из трех регионов», - сообщил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По результатам рейдов эксперты ОНФ разработают «Народный стандарт качества работы школ» – свод предложений для Министерства образования и науки РФ. Он будет сформирован на основе мнения россиян о том, какой должна быть школа.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Источник: Пресс-служба ОНФ