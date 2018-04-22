Молодой учитель найден мертвым в школе

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Учитель информатики совершил самоубийство на рабочем месте.

Инцидент произошел 21 апреля в Шымкенте. В школьном кабинете было найдено тело 28-летнего преподавателя.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть учителя. По данным издания, будет возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК Республики Казахстан.

Источник: https://www.nur.kz/1728039-molodoj-ucitel-najden-mertvym-v-skole-v-symkente.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher