Администрация Новороссийска пыталась легализовать родительские взносы на охрану школ

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Прокуратурой города неоднократно рассматривался вопрос, связанный с взиманием родительской платы за охрану детских садов и школ. В соответствии с федеральным законодательством обеспечение охраны образовательных учреждений является непосредственной обязанностью данных учреждений, для чего необходимо финансирование из средств городского бюджета около 80 миллионов рублей в год. Администрацией МО г.Новороссийск в прокуратуру города направлен проект постановления о порядке обеспечения охраны образовательных учреждений, в соответствии с которым предполагалось легализовать родительские взносы на охрану образовательных учреждений путем заключения договора на добровольные пожертвования.

Законом создание безопасных условий обучения, безопасность пребывания учеников в образовательном учреждении возложены на образовательную организацию. Но надо знать, что оно не вправе принуждать родителей к подписанию таких договоров. При этом установление фиксированной суммы договора для благотворительной помощи также относится к формам принуждения (оказание давления на родителей) и является нарушением федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». А наличие завышенных требований к гражданину, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, а именно - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований, является коррупциогенным фактором. Таким образом, проект нормативного акта, где предполагается заключение с родителями договоров добровольного пожертвования, чтобы обеспечить оплату лицензированных охранных услуг, не соответствует действующему законодательству. Прокуратурой города указанные замечания направлены в администрацию Новороссийска, после чего они были рассмотрены и учтены, в прокуратуру города направлен проект постановления в новой редакции, предусматривающий порядок финансирования на обеспечение лицензированных охранных услуг исключительно из средств городского бюджета, который согласован с органами прокуратуры.

Источник: Автор помощник прокурора города Половникова И.П