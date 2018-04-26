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Научный и промышленный потенциал питомников обсудили на конференции в Краснодаре

25 апреля в рамках международной выставки вин и алкогольных напитков Vinorus прошла научно-практическая конференция «Питомниководство и виноградарство.

Проблемы, перспективы». Организатором конференции выступила Агрофирма «Южная», на базе которой в прошлом году открыли крупнейший в России питомник виноградных саженцев. Итогам работы питомника и посвятили первую часть конференции.

Виноградный питомник в апреле 2017-го открыли в Темрюкском районе в рамках Президентской программы развития российского виноградарства и виноделия, а также реализации курса Правительства РФ на политику импортозамещения. Уникальность высокотехнологичного комплекса в том, что он работает по самой передовой технологии открытой стратификации (на воде), которая практикуется единичными хозяйствами в Европе. За этот год было сделано более 3 млн прививок, произведено более 1,5 миллионов саженцев. И на этих показателях агрономы останавливаться не собираются.

Общая площадь комплекса - более 3 500 кв. м., на которых расположены: маточники подвоя и привоя, коллекции; прививочный комплекс, 2 геомембранных пруда-накопителя; тепличный комплекс; школка по интенсивному типу для выращивания саженцев; лаборатория и уникальный зал стратификации - специальное помещение с искусственным микроклиматом (со строгой температурой и влажностью воздуха) для проведения важнейшей технологической операции при производстве саженца. На трех этажах зала единовременно можно разместить 2,7 млн. виноградных прививок. Аналогов реализованной стратификации в России нет.

Инвестиции в проект составили 430 миллионов рублей. Срок окупаемости 3 года. В будущем агрономы «Южной» планируют производить ежегодно 6 млн качественных саженцев для развития отрасли виноградарства в России.

«Агрофирма «Южная» стоит у истоков создания первого в России генофонда высококачественных сортов и клонов, создания элитных маточников на основе очистки от вирусов и подтверждения сортовой достоверности, производств саженцев, автохтонных сортов и клонов интродуцированных сортов. Наиболее перспективные автохтоны, обладающие исключительными характеристиками и продуктивностью на территории Краснодарского края – Саперави, Ркацители, Красностоп анапский, Красностоп золотовский, Гранатовый, Екатеринодарский, Платовский, Сибирьковый, Варюшкин, Цимлянский черный, Бейсуг. Мы не только возделываем эти сорта, но и начали производство привитых саженцев этих редких ценных аборигенных сортов винограда», - рассказывает главный агроном АО Агрофирмы «Южная» Иван Чурсин.

Вторая часть конференции была посвящена проблемам и перспективам питомниководства. И здесь основной вставший перед отраслью вопрос - развитие сортов местного происхождения. Преимущества такого винограда налицо: это и более полное, по сравнению с сортами интродуцентами, раскрытие биологического потенциала сорта; и более высокая адаптивность к нестабильным условиям среды в связи с лучшей приспособленностью к условиям произрастания; и высокий адаптационный потенциал, который позволяет уменьшить количество обработок и тем самым снизить себестоимость готовой продукции.

«Если раньше не хватало таких классических европейский сортов, как Каберне Совиньон, Саперави, Рислинг и других, то сейчас недостаток именно в местных сортах винограда. Новые автохтоны существуют и их немало, но нет возможности их размножить и наладить производство в промышленных масштабах. Необходима поддержка на государственном уровне», - говорит агроном-элитолог АО Агрофирма «Южная» Максим Никольский.

«Решить проблему мог бы единый селекционный центр, которого в России пока нет. Наука, бизнес и власть должны объединиться. Развитие отрасли без этого невозможно. Первые шаги мы уже сделали: подготовили обращения в Минсельхоз Краснодарского края и губернатору Кубани. Наша задача теперь показать власти, что есть предприятия, которые занимаются выращиванием автохтонных сортов винограда и им необходимо помогать» - комментирует вице-президент Союза виноградарей и виноделов России по ЮФО Николай Пинчук.

Участники конференции также обсудили подготовленный специалистами агрофирмы проект In Vitro. Преимущество такой технологии – возможность получения оздоровленного посадочного материала. Для реализации проекта «Южная» сейчас занимается решением следующих задач: поиск партнеров для сотрудничества; создание маточника защищенного грунта из материала in vitro; закладка репродукционных маточников из посадочного материала, полученного из маточников защищенного грунта.

Конференция вызвала огромный интерес у присутствующих, среди которых были как ученые, так и представители власти. Развернувшаяся дискуссия подтвердила очевидный факт: на мероприятии затронуты проблемы, которые невозможно решить в рамках одной лишь конференции. Поэтому не исключено, что подобные научно-практические конференции будут проходить и в дальнейшем и итогом их станут реальные шаги к созданию селекционного центра, который позволит развиваться отрасли виноградарства в регионе и в стране.

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Категория: Новости / Образование

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