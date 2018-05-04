Химия - это все!

/Образование/

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет МГУ и Корпорация «Российский учебник» при поддержке Ассоциации учителей и преподавателей химии и Федерального Учебно-методического объединения по химии приглашают на Всероссийский химический диктант.

Невозможно представить жизнь без химии и достижений науки. С химическими веществами мы сталкиваемся каждый день, в первые утренние минуты после пробуждения: вода, которой мы умываемся, зубная паста, мыло, сахар. От функционирования человеческого организма до создания сложных конструкционных материалов для строительства космических кораблей – все это химия!

12 мая в 14:00 по московскому времени пройдет Всероссийский химический диктант, который призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения. Организаторы диктанта – Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет МГУ и корпорация«Российский учебник».

Получить всю необходимую информацию о проведении диктанта, узнать результаты и связаться с организаторами можно на сайте проекта.

Участникам диктанта предстоит за 60 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.

Принять участие в диктанте может любой желающий, кому важно и интересно проверить свои знания в химии. Чтобы прийти на диктант, нужно найти на сайте проекта ближайшую площадку проведения, изучить условия и распорядок работы площадки в день мероприятия. Центральной площадкой в Москве станет Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет.

Кроме того, всероссийский диктант можно будет пройти онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта. Онлайн-диктант продлится до 14 мая включительно и закончится в 14:00 по московскому времени. Учреждениям, желающим организовать площадку для проведения диктанта в своем районе или городе, необходимо зарегистрироваться на сайте химическийдиктант.рф до 30 апреля, разместить на своем сайте информацию об участии в образовательной акции (дату и время, адрес проведения, режим прохода на территорию, распорядок работы в день мероприятия). Технические требования к площадке можно узнать на сайте проекта.

Источник: дирекция по общественным связям