В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю показали спектакль о Великой Отечественной войне

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Спектакль «Я живу на улице героя» несовершеннолетним осужденным представили актеры Камерного музыкального театра Республики Адыгея.

Показ приурочили к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Театральная постановка посвящена подвигам знаменитых уроженцев Адыгеи, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Автор пьесы - старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Адыгея майор внутренней службы Виктор Марков.

Положенная в основу спектакля «Я живу на улице Героев» одноименная пьеса повествует о судьбе героев Советского Союза, чьими именами названы улицы в населенных пунктах Республики Адыгея. Спектакль состоит из девяти картин - девяти имен, девяти судеб, девяти подвигов. Это уложенные в несколько минут истории о героизме простых людей – бывших учителей, журналистов и детдомовцев, казаков, адыгов и русских, умудренных опытом и совсем молодых людей. При создании пьесы были использованы документальные архивные материалы, исследования местных историков, газетные статьи разных лет.

Занятые в спектакле актерыпоказали со сцены, какие замечательные люди жили семьдесят с лишним лет назад, какие высокие цели перед собой ставили. Находящиеся в зрительном зале подростки узнали официальные факты биографий бойцов Великой Отечественной войны, прониклись подвигами своих героических предков, задумались о том, какой высокой ценой их деды и прадеды смогли защитить свою страну.

После просмотра спектакля несовершеннолетние осужденные пообщались с труппой «Камерного музыкального театра» Республики Адыгея и попросили актеров приехать в воспитательную колонию со своей театральной постановкой еще раз.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю