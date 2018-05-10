Перспективы развития сферы образования

Дмитрий Гасак - специалист по менеджменту в сфере высшего образования, первый проректор Свято-Филаретовского православно-христианского института: «В ближайшие годы никаких изменений в системе образования мы не увидим…»

Даже несмотря на предполагаемые колоссальные вливания в отрасль со стороны государства, не думаю, что в ближайшие годы нас ждут какие-то кардинальные перемены, по крайней мере в сфере высшего образования. Потому что в основе самой системы лежит человеческий фактор и любые изменения в сфере обучения происходят очень медленно. В лучшем случае это 3-5 лет. И даже те реформы, которые сейчас проведены, в частности - попытка создания крупных федеральных университетов, принесут свои плоды только через годы, поэтому быстрых перемен быть здесь не может даже при самом лучшем финансировании.

Что же касается распределения средств, уже длительное время мы можем наблюдать перекос в сторону технических и естественно-научных направлений, гуманитарные же, ориентированные, в первую очередь на человека и поэтому имеющие первостепенное значение для гармоничного развития общества, как правило, остаются недофинансированными.

К тому же, в последние годы (примерно с 2013 года) произошло ужесточение государственного контроля и требований в сфере образования, которое ощутимо ударило по негосударственным вузам, по большей части охватывающим гуманитарную сферу. На первый взгляд, может показаться, что самым простым решением в этой ситуации может стать сокращение определенного количества частных учебных заведений, не всегда располагающих достаточными средствами и возможностями для соответствия жестким государственным требованиям, но это нанесет значительный урон отечественной сфере гуманитарного образования, снизит конкуренцию между вузами, и, как следствие, будет способствовать снижению качества высшего образования в стране. Поэтому поддержание многообразия «школ» и направлений образования имеет приоритетное значение если мы говорим о такой большой и многонациональной стране, как Россия. Поддержка образовательных учреждений должна осуществляется в том числе и на государственном уровне, даже если речь идет о частных учебных заведениях, и выражаться не только в перспективе субсидирования, но и в части снятия определенного количества административных ограничений.