В Краснодаре состоится краевое родительское собрание, посвященное проведению единого госэкзамена

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Собрание пройдет в формате видеселектора и будет транслироваться в прямом эфире в базовые школы, расположенные во всех муниципалитетах региона.

Сотрудники краевого министерства образования, науки и молодежной политики расскажут об основных процедурных вопросах ЕГЭ. В частности, о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА-11, порядке подачи и рассмотрения апелляций.

Своими рекомендациями с выпускниками, родителями и учителями поделятся ведущие психологи.

Краевое родительское собрание начнется 18 мая в 17 часов и будет транслироваться из министерства образования, науки и молодежной политики края. Уже сейчас можно присылать все интересующие вопросы на электронную почту: finege@des.kubannet.ru или в виде СМС на телефон горячей линии ЕГЭ 8(918)189-99-02.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края